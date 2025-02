Chcemy, żeby prace były prowadzone przez polskie ekipy. Część procesu na ziemi ukraińskiej prowadzona jest przez wyspecjalizowane, licencjonowane ośrodki ukraińskie, ale to nie jest tak, że oddajemy to Ukraińcom. Polacy we współpracy z Ukraińcami będą zajmować się ekshumacjami - dodała.

Według Hanny Wróblewskiej "Fundacja Wolność i Demokracja zbiera ekipę, jest w kontakcie i porozumiewa się również ze stroną ukraińską i przygotowuje się, żeby jak najlepiej przeprowadzić ten trudny proces".

Minister Wróblewska nie chciała powiedzieć, czy będą następne ekshumacje. Wiadomo, że w sumie wniosków jest 15. Wiadomo też, że kolejność ekshumacji będzie zależała od tego, jak są przygotowane wnioski pod względem formalnym.

Te dokumenty ocenia strona ukraińska. To tam bezpośrednio składają je zainteresowani. Minister powiedziała też, że dostrzega dobrą wolę po stronie ukraińskiej.