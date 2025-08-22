Stanisław Soyka, jeden z najwybitniejszych polskich artystów, zmarł nagle 21 sierpnia. Miał 66 lat. Muzyk przebywał w Sopocie, gdzie miał wystąpić na festiwalu w Operze Leśnej. Wszczęto śledztwo w sprawie śmierci artysty - sekcja zwłok zaplanowana jest na poniedziałek. Artysta wybudował niedawno dom za miastem, jednak nie zdążył się nim nacieszyć.

Stanisław Soyka nie żyje / Piotr Molecki / East News

Stanisław Soyka nie żyje - wiele osób wciąż nie może uwierzyć w informację, która w czwartek wieczorem obiegła media. Artysta miał wystąpić podczas ostatniego dnia festiwalu w Sopocie wraz z Natalią Grosiak z zespołu Micromusic i wykonać utwór "Cud niepamięci". Kilka godzin przed śmiercią uczestniczył w próbie - świadkowie relacjonują, że był w dobrym nastroju i cieszył się z występu.

Instagram Post

Wieczorem, między godziną 20 a 21, artysta został znaleziony martwy w jednym z sopockich hoteli. Na miejsce wezwano lekarza, który stwierdził zgon, a także prokuratora.

Stanisław Soyka nie żyje. Sekcja zwłok w poniedziałek

Okoliczności śmierci muzyka wyjaśnia Prokuratura Rejonowa w Sopocie. Sekcja zwłok zaplanowana jest na poniedziałek. Biegły będzie analizował ustalenia dokonane w Zakładzie Medycyny Sądowej.

Na razie przyczyna śmierci nie jest znana. Śledczy wstępnie wykluczyli udział osób trzecich - w prokuraturze przesłuchany jako świadek został menedżer wokalisty.

Stanisław Soyka: Wyobrażam sobie mój pogrzeb

Artysta w wywiadach wielokrotnie mówił o przemijaniu. W rozmowie z "Twoim Stylem" wspominał, że miał "chyba osiem lat, kiedy mama wzięła go na pogrzeb wujka Franka" - w ten sposób oswajała go ze śmiercią.

Po powrocie pytałem mamę: "Czemuś mnie zabrała?". A ona: "Żebyś wiedział, że człowiek umiera". (...) Tak, mam w głowie zdanie "pamiętaj o śmierci" i owszem, ułamek sekundy dziennie ta myśl mi zajmuje. Czasem na wesoło: wyobrażam sobie mój pogrzeb - z góry widzę, kto przyszedł, a kto nie (uśmiech). Ale pamiętam też o życiu - mówił.

Soyka nie ukrywał, że tajemnica tego, co czeka człowieka po śmierci, była dla niego źródłem spokoju: Przyjmuję głęboko do wiadomości, że umrę, natomiast nie bardzo zajmuję się tym, co jest poza granicą. Mam takie uczucie jak dziecko - jestem szczęśliwy, że coś jest tajemnicą. Jedna rzecz jest pewna: przeobrażamy się w ziemię, w proch.