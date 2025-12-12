Nie żyje piosenkarka, reżyserka i dziennikarka Magda Umer. O śmierci artystki poinformowali synowie. Miała 76 lat. W swojej twórczości sięgała po piosenki najwybitniejszych autorów, m.in. Jeremiego Przybory, Agnieszki Osieckiej, Wojciecha Młynarskiego i Magdy Czapińskiej.
"Dzisiaj po południu odeszła nasza ukochana Mama i Babcia. Uwielbiała tu zaglądać i pisać" - czytamy na profilu Magdy Umer na Facebooku.
Artystka miała 76 lat. "Polska straciła jeden z najczulszych głosów" - czytamy we wpisie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. "Z wielkim smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Magdy Umer - mistrzyni piosenki literackiej, reżyserki, scenarzystki i aktorki" - zaznaczono. "Jej niezwykła wrażliwość, eteryczny głos i kunszt interpretacyjny ukształtowały pokolenia słuchaczy. Przez dekady czarowała nas słowem, pielęgnując pamięć o twórczości Agnieszki Osieckiej i Jeremiego Przybory. W 2009 r. odznaczyliśmy ją Złotym Medalem Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Rodzinie i Bliskim Artystki składamy wyrazy głębokiego współczucia" - dodano.