"Żegnamy Przyjaciółkę" - napisali artyści Piwnicy pod Baranami w Krakowie. "Przeszeptała całe swoje życie. Intymnie, odważnie, niepodlegle" - wspomniał krytyk filmowy Tomasz Raczek. Dziesiątki czarnych serc zamieściła w swoich mediach społecznościowych jedna z najbliższych przyjaciółek Magdy Umer, Krystyna Janda. "Jeszcze w czerwcu byliśmy razem z Magdą na finale Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. To bardzo smutny dzień" - napisał kompozytor Zbigniew Preisner. O śmierci Magdy Umer poinformowali w piątek synowie.

"Pejzaż bez ciebie" - Magda Umer podczas koncertu poświęconego Agnieszce Osieckiej, październik 2016 / Jacek Smarz/Polska Press/East News / East News

Sama o sobie mówiła, że śpiewa tylko smutne piosenki, a i tak słyszy, że poprawia ludziom nastrój. W wieku 76 lat odeszła pieśniarka, artysta, wykonawczyni poezji śpiewanej, reżyserka Magda Umer. O jej śmierci poinformowali w piątek synowie.

Wideo youtube

Artyści i przyjaciele żegnają Magdę Umer

Fragment kultowej piosenki "Zmierzch" z tekstem Jeremiego Przybory i muzyką Jerzego Wasowskiego - znanej z wykonania m.in. Kaliny Jędrusik - zamieścił na pożegnanie Grzegorz Turnau.

"Madziu... (...). Nigdy nie zapomnę jednego z najpiękniejszych koncertów w Opolu Zielono mi" - napisała piosenkarka Magda Steczkowska.

"W 1969 na FAMIE w Świnoujściu Magda wygrała tą piosenką. Widziałem tamto wykonanie wówczas, było wspaniałe" - napisał muzyk i kompozytor Zbigniew Hołdys, zamieszczając nagranie "Koncertu jesiennego na dwa świerszcze".

"Magda Umer wyreżyserowała wiele koncertów i widowisk teatralnych, w tym kilka w Ateneum (...). Na naszej scenie śpiewała też swoje wspaniałe, przepełnione miłością do poezji recitale" - wspomniał, żegnając artystkę, Teatr Ateneum.

Nigdy nie goniła za modą, nie schlebiała gustom, nie upraszczała przekazu (...) Ta cisza, której używała, ten szacunek dla słowa - to było coś absolutnie niezwykłego (...). Jej głos był kruchy, niemal graniczący ze spowiedzią w konfesjonale - zaznaczył na antenie Radia RMF24 Hirek Wrona.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Nie żyje Magda Umer. Hirek Wrona: Stała na straży piosenki literackiej

"Żegnamy Przyjaciółkę" - napisali artyści krakowskiej Piwnicy pod Baranami. Magda Umer zaśpiewała niegdyś m.in. utwór z muzyką Zygmunta Koniecznego, wykonywany w Piwnicy przez Halinę Wyrodek - "Ta nasza młodość".

Wideo youtube

"Przeszeptała całe swoje życie. Intymnie, odważnie, niepodlegle. Zawsze intensywnie była sobą. Nie dało się jej lekceważyć. Była twarda, ale wcale nie silna. Była delikatna, ale nigdy nie lękliwa. Gdy kiedyś zwierzyła mi się podczas wywiadu z myśli samobójczych, zadzwoniła potem w środku nocy błagając bym to wyciął z rozmowy, bo nie chciała sprawić bólu najbliższym (...)" - wspomniał Tomasz Raczek.

"Pamiętam nasze cudowne spotkania w Mięćmierzu u Daniela Olbrychskiego. Pamiętam i nigdy nie zapomnę. Jeszcze w czerwcu byliśmy razem z Magdą na finale Zaczarowanej Piosenki w Krakowie. Pamiętam nasze spotkanie u mnie w domu i rozmowy o spektaklu, który planowała reżyserować. To bardzo smutny dzień. Magda, będzie mi Cię bardzo brakowało. Żegnaj" - napisał Zbigniew Preisner.

Wideo youtube

Magda Umer i Wojciech Mann; Warszawa, 2013 / Radek Pietruszka / PAP

Mela Koteluk, Magda Umer, Alicja Majewska, Ralph Kaminski, koncert z okazji 63. urodzin radiowej Trójki, marzec 2025 / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Magda Umer i Krystyna Janda na premierze spektaklu "Biała bluzka" w Och-Teatrze, 2010 / TRICOLORS/EAST NEWS / East News

Magda Umer i Anna Dymna, finał 17. Festiwalu Zaczarowanej Piosenki / Jakub Porzycki / AKPA

Artystkę żegnają również politycy

"Odeszła Magda Umer. Wybitna artystka, pieśniarka i reżyserka, uosobienie łagodności, najczulsza interpretatorka poezji. Laureatka Medalu Zasłużony Kulturze Gloria Artis. Nie chce się wierzyć, że już jej tu nie ma" - napisała Marta Cienkowska, minister kultury i dziedzictwa narodowego.