Już po raz drugi Warszawa staje się stolicą seriali! II BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025 to nie tylko przegląd najnowszych polskich produkcji, ale i wyjątkowa podróż przez gatunki, estetyki i emocje. Rywalizacja o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku, pokazy specjalne, sekcje tematyczne i goście z całego świata – to wszystko czeka na widzów między 26 a 30 listopada. Sprawdź, co przygotowali organizatorzy i dlaczego SerialCon to wydarzenie, którego nie można przegapić!

/ foto: Klaudia Kot/Mat. Prasowy /

Konkurs Główny: Walka o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku 2025

Warsaw SerialCon to miejsce, gdzie spotykają się najświeższe i najodważniejsze polskie seriale. W Konkursie Głównym o prestiżowy tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku 2025 zmierzą się produkcje, które już teraz elektryzują widzów i krytyków. Na widzów czekają pełne napięcia historie, takie jak "Przesmyk", "Zatoka szpiegów", "Breslau" czy "Czarna śmierć". To seriale, które nie boją się trudnych tematów i stawiają na emocje.

Nie zabraknie też błyskotliwych i zaskakujących tytułów, jak piąty sezon "The Office PL", intrygujący "Porządny człowiek", nieprzewidywalna "Minuta ciszy 2" czy monumentalny "Heweliusz". Jak podkreślają organizatorzy, "to przegląd twórczej energii i odwagi, która napędza współczesną polską serialową scenę". Konkurs Główny to okazja, by zobaczyć, jak bardzo zmienia się polska telewizja i jak wiele ma do zaoferowania.

Warszawski sen: Miasto jako bohater i inspiracja

Jedną z najciekawszych sekcji tegorocznej edycji jest "Warszawski sen" - ukłon w stronę miasta, które nie tylko jest tłem, ale i bohaterem wielu serialowych opowieści. W ramach tej sekcji zobaczymy zarówno niezapomniane klasyki, takie jak "Czterdziestolatek", "Dekalog" czy "Zmiennicy", jak i współczesne spojrzenia na stolicę w serialach "Kiedy ślub?" czy "Aniela".

To właśnie Warszawa inspiruje twórców i widzów, dostarcza tematów, a jednocześnie nieustannie się zmienia. "Ta sekcja przypomina, że Warszawa wciąż inspiruje filmowców i widzów, dostarcza nowych tematów, ale nieustannie także się zmienia" - podkreślają organizatorzy SerialConu.

Zbrodnia w detalu: Tajemnice, śledztwa i moralne zawiłości

Miłośnicy kryminałów i sensacji nie będą zawiedzeni. Sekcja "Zbrodnia w detalu" to prawdziwa gratka dla fanów tajemnic, śledztw i złożonych postaci. Od kultowych tytułów, takich jak "Glina sezon 1" i "Ekstradycja sezon 3", przez współczesne produkcje: "Kruk 3", "Krucjata 2: Znak bliźniąt", "Policjant 2" - każdy znajdzie tu coś dla siebie.

To właśnie tu można zobaczyć, jak zmienia się polski kryminał i jak twórcy podejmują coraz trudniejsze tematy - nie tylko te związane z przestępstwami, ale i moralnymi wyborami bohaterów.

Period Drama i Political Fiction: Historia i władza na ekranie

SerialCon nie zapomina o fanach historii i polityki. Sekcja "Period Drama" przeniesie widzów w czasie, prezentując zarówno historyczne rekonstrukcje, jak "Maria Antonina 2" czy "1670", jak i klasyczne polskie ekranizacje: "Lalka", "Noce i dnie", "Zatoka szpiegów", "Wartownicy".

Z kolei "Political Fiction" to miejsce dla tych, którzy lubią seriale o władzy, ideach i społecznych napięciach. W programie m.in. "Moloch", "Rodziny takie jak nasza", "Przedwiośnie", "Przesmyk", "Kuchnia polska". To seriale, które zmuszają do refleksji nad współczesnym światem i tym, co nas otacza.

Dokumenta & Hybrydy: Gdzie kończy się rzeczywistość, a zaczyna fikcja?

Coraz więcej seriali przekracza granice między dokumentem a fikcją. Sekcja "Dokumenta & Hybrydy" to propozycja dla tych, którzy szukają czegoś więcej niż tradycyjnego serialu. Znajdziemy tu odważne formy, jak "Szkoła Filmowa: Fuksy", poruszające tematy społeczne ("Migranci", "Tajemnicze zaginięcia kobiet"), a także eksperymenty formalne ("Rycerze Doliny Rozdupy", "Pisarze. Serial na krótko", "Sędziowie").

SerioKids i Teens: Serialowy świat dla najmłodszych i nastolatków

Nie zapomniano także o młodszych widzach. Sekcja "SerioKids" zaprasza do świata animacji i edukacyjnych przygód - "Rybka Minimi na tropie emocji", "Dzielny lew Eryk", "Detektyw Łodyga" to seriale, które bawią i uczą.

Dla nastolatków przygotowano sekcję "Teens", gdzie dojrzewanie spotyka się z wyzwaniami współczesności. "Absolutni debiutanci" czy "Belfer 3" to tytuły, które pokazują, jak skomplikowane potrafi być wkraczanie w dorosłość.

Pokazy specjalne: Emocje, które zostają na długo

Wśród pokazów specjalnych tegorocznej edycji znalazły się wyjątkowe tytuły, które łączą mocne emocje z autorskim spojrzeniem na rzeczywistość. Premierowy seans "Zabić Miss" to nie tylko opowieść o Agnieszce Kotlarskiej, ale także studium platonicznej miłości, która wymyka się spod kontroli i przeradza w niebezpieczną obsesję. "Produkcja ma na celu nie tylko oddanie hołdu ikonie piękna, ale także zwrócenie uwagi na problem stalkingu - zjawisko, które trzy dekady później pozostaje równie aktualne i niebezpieczne" - podkreślają twórcy.

Drugim pokazem specjalnym jest "Klangor" - mroczny, poruszający thriller, nagrodzony i doceniony przez krytyków. Premierowy drugi sezon będzie można zobaczyć na dużym ekranie, co pozwoli jeszcze mocniej przeżyć emocje i docenić kunszt polskich twórców.

Specjalnie od HBO Max: Kultowe i premierowe tytuły

Nie zabraknie także akcentu międzynarodowego. W sekcji "Specjalnie od HBO Max" prezentowane będą seriale, które zdefiniowały współczesne opowiadanie historii na małym ekranie. To zarówno kultowe tytuły, jak i gorące premiery.

Pokaz "Euforii" przypomni, dlaczego ten serial stał się jednym z najważniejszych głosów młodego pokolenia. "Gra o tron" (sezon 3, odc. 9), czyli legendarny odcinek "Krwawe Gody", powróci na duży ekran, by ponownie wstrząsnąć widzami. To moment, który na zawsze zmienił zasady serialowej narracji.

"Niebo. Rok w piekle" przeniesie widzów do początku lat 90., kiedy życie wielu Polaków uległo radykalnej zmianie. "The Pitt" pokaże codzienne wyzwania pracowników szpitala w Pittsburghu - to opowieść o poświęceniu, pasji i walce o ludzkie życie.

SerialCon 2025 - więcej niż festiwal

Warsaw SerialCon 2025 udowadnia, że seriale to nie tylko rozrywka. To sposób opowiadania o świecie, emocjach i tożsamości. To miejsce spotkań twórców i widzów, wymiany myśli i inspiracji. "Seriale to nie tylko rozrywka - to sposób opowiadania o świecie, emocjach i tożsamości" - przekonują organizatorzy.

W dniach 26-30 listopada Warszawa stanie się najważniejszym punktem na serialowej mapie Polski. Spotkaj twórców, odkryj premiery i zanurz się w świecie odcinkowych historii.