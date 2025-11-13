Serialowa Polska wchodzi na najwyższe obroty! Poznaliśmy właśnie pełną listę nominacji do prestiżowych nagród BNP Paribas Warsaw SerialCon 2025. W grze o tytuł Najlepszego Polskiego Serialu Roku i inne wyróżnienia znalazły się produkcje, które w ostatnich miesiącach nie schodziły z ust widzów, a ich twórcy już teraz mogą czuć się zwycięzcami w oczach fanów. Kto zgarnie statuetki? O tym zdecyduje międzynarodowe jury, a emocje sięgają zenitu!

/ foto: Klaudia Kot/Mat. Prasowy /

Święto polskiego serialu - SerialCon w decydującej fazie

Serialowa machina ruszyła na dobre! Druga edycja BNP Paribas Warsaw SerialCon, organizowana w Warszawie, to już nie tylko branżowe wydarzenie, lecz prawdziwe święto popkultury. Po spektakularnym sukcesie pierwszej odsłony festiwalu, tegoroczny SerialCon ponownie przyciąga największe nazwiska, najgłośniejsze tytuły i najodważniejsze wizje. To tutaj spotykają się twórcy, aktorzy, producenci i - co najważniejsze - widzowie, którzy kochają dobre historie.

"BNP Paribas Warsaw SerialCon to nie tylko zestawienie najlepszych polskich produkcji - to święto opowieści, które definiują współczesną kulturę, kształtują wrażliwość widzów i pokazują, że polskie seriale potrafią konkurować z europejskimi i światowymi hitami" - podkreślają organizatorzy.

Serialowe hity - kto powalczy o tytuł Serialu Roku?

W tym roku o miano Najlepszego Polskiego Serialu Roku walczą aż 9 produkcji, które podbiły zarówno serca widzów, jak i serwisy streamingowe. To historie pełne dramatyzmu, tajemnic, humoru i emocji - od historycznych rekonstrukcji, przez thrillery, po komedie i dramaty obyczajowe. Oto nominowani:

"Aniela" - poruszająca opowieść o kobiecej sile, utracie i walce o nowe życie w powojennej Warszawie.

"Breslau" - kryminalna podróż do 1936 roku i mrocznych zakamarków przedwojennego Wrocławia.

"Czarna śmierć" - serial o epidemii, izolacji i ludzkiej walce o przetrwanie w obliczu zagrożenia.

"Heweliusz" - wstrząsająca rekonstrukcja tragicznych wydarzeń z 1993 roku i ich społecznych konsekwencji.

"Minuta ciszy 2" - powrót do mrocznego świata rywalizujących przedsiębiorców pogrzebowych, gdzie sojusze są równie kruche, co trumny.

"Porządny człowiek" - dramat o człowieku, który podejmuje desperacką walkę o zachowanie pozorów po tragicznym wypadku.

"Przesmyk" - szpiegowski thriller na tle konfliktu w Europie Wschodniej, pełen napięcia i intryg.

"The Office 5" - powiew świeżości i humoru w biurowym świecie "Kropliczanki" z Siedlec.

"Zatoka szpiegów" - kontynuacja losów Franza Neumanna w samym środku wojennego zamętu 1941 roku.

Gwiazdy, które rozświetlają polskie seriale

Tegoroczne nominacje to również prawdziwa parada aktorskich talentów. W kategorii Najlepsza rola żeńska o statuetkę powalczą m.in. Małgorzata Kożuchowska ("Aniela"), Sandra Drzymalska ("Breslau"), Anna Karczmarczyk ("Czarna śmierć") czy Vanessa Aleksander ("The Office PL 5"). Wśród panów szansę na laury mają m.in. Krzysztof Czeczot ("Porządny człowiek"), Cezary Pazura ("Czarna śmierć"), Tomasz Schuchardt ("Breslau") i Robert Więckiewicz ("Minuta ciszy").

Swoje piętno na tegorocznych produkcjach odcisnęli także uznani reżyserzy - Jan Holoubek ("Heweliusz"), Kuba Czekaj ("Czarna śmierć"), Jan P. Matuszyński ("Przesmyk") czy Aleksandra Terpińska ("Porządny człowiek").

Międzynarodowe jury - autorytety branży wybiorą zwycięzców

O tym, kto ostatecznie sięgnie po statuetki, zadecyduje międzynarodowe jury, w którego składzie znaleźli się prawdziwi giganci świata filmu i seriali. Przewodniczy mu Łukasz Palkowski ("Chyłka", "Bogowie"), a wspierają go między innymi Frank Spotnitz (twórca "Z Archiwum X"), Barry “Baz" Idoine (nominowany do Emmy operator "The Mandalorian"), Susie Liggat (producentka "Doktora Who"), Richard Bullock i Edward K. Gibbon. To ich wiedza i doświadczenie sprawią, że finałowa decyzja będzie naprawdę bezkompromisowa.

Nominacje w kategoriach technicznych i scenariuszowych

SerialCon docenia nie tylko gwiazdy, lecz także tych, którzy stoją za kamerą i przy klawiaturze. Wśród nominowanych za najlepsze zdjęcia widzimy nazwiska takie jak Kacper Fertacz ("Przesmyk"), Paweł Flis ("Breslau") czy Bartłomiej Kaczmarek ("Heweliusz"). Najlepszy scenariusz? O to miano walczą m.in. Paweł Demirski ("Aniela"), Kasper Bajon ("Heweliusz") i duet Bartosz Janiszewski, Magdalena Żakowska ("Breslau").

Ikony jutra - BNP Paribas Tomorrow’s Icon

Jedną z najbardziej inspirujących kategorii jest BNP Paribas Tomorrow’s Icon - wyróżnienie dla młodych, kreatywnych artystów, którzy wnoszą do polskich seriali świeżość, odwagę i oryginalność. To nagroda, która przyznawana jest młodemu, kreatywnemu artyście lub artystce, którzy wyróżniają się w danym roku innowacyjnym spojrzeniem na polski serial, tym samym przykuwając uwagę branży i widzów. Chcemy w ten sposób uhonorować nieszablonowość, odwagę, podjęte ryzyko czy oryginalność. Wierzymy, że właśnie takie działania - unikatowe i odważne - popychają rozwój polskiej sztuki filmowej i serialowej, wybijając polskich artystów na arenie międzynarodowej i zapewniając nam-widzom widowiska na absolutnie najwyższym poziomie - mówi Małgorzata Wasiuk, dyrektorka Departamentu Strategii Marki i Aktywizacji w Banku BNP Paribas.

Wśród nominowanych znaleźli się m.in. Vanessa Aleksander ("The Office PL 5"), Adam Bobik ("Breslau"), Karolina Bruchnicka ("Minuta ciszy"), Anna Karczmarczyk ("Czarna śmierć") i Tomasz Ziętek ("Czarna śmierć").

Finał coraz bliżej - kiedy poznamy zwycięzców?

Kto zgarnie statuetki? Odpowiedź poznamy już 30 listopada 2025 roku podczas uroczystej gali zamknięcia II BNP Paribas Warsaw SerialCon. Jedno jest pewne - konkurencja jest zacięta, poziom nominowanych produkcji niezwykle wysoki, a emocje sięgają zenitu nie tylko wśród twórców, ale i widzów. Takiego święta polskich seriali jeszcze nie było!