Sara James, znana wokalistka, ogłosiła na swoim Instagramie, że jej nowy singiel "Sunshine State Of Mind" zostanie oficjalnie zaprezentowany podczas półfinału programu "America's Got Talent". Artystka jest podekscytowana i zaprasza swoich fanów do śledzenia wydarzenia, które odbędzie się w nocy z czwartku na piątek czasu polskiego.