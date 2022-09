Sara James zachwyciła w wielkim finale "America's Got Talent". W Kalifornii zmierzyła się z 10 innymi grupami lub artystami, którzy w poprzednich etapach również zachwycili widownie oraz jurorów swoimi umiejętnościami.

Sara James w programie "America's Got Talent" / Newscom/Hutchins Photo / PAP/Newscom

W finale programu Polka zaśpiewała cover hitu Kate Bush -"Running Up That Hill". Teraz wszystko w rękach widzów, którzy mają czas na głosowanie. 14 latka dziękowała i prosiła o głosy. Pięknie zaśpiewała i pięknie się prezentowała na scenie. Jurorzy komplementowali ją.

Sofia Vergara, kolumbijsko - amerykańska aktorka, modelka i prezenterka telewizyjna powiedziała: To nie jest tylko kwestia twojego głosu, to twoja prezencja na tej scenie. Jesteś gotowa by być gwiazdą.

Simon Cowell - angielski łowca talentów, producent telewizyjny oraz juror w takich programach jak Pop Idol, American Idol czy właśnie America's Got Talent, powiedział: Pojawiasz się Ty, 14-latka z Polski i świetnie wykonujesz jedną z najbardziej ikonicznych piosenek na świecie.

Nagroda to milion dolarów. Głosowanie wciąż trwa. Kto wygra, dowiemy się w nocy ze środy na czwartek czasu polskiego.

Polska piosenkarka zachwyciła już na etapie castingu do programu "America's Got Talent". Dostała się do półfinału dzięki Simonowi Cowellowi, który nacisnął "złoty przycisk" po tym, jak Polka wykonała na scenie piosenkę Billie Eilish. Jurorzy byli pod wrażeniem polskiej artystki także w półfinale, w którym zaprezentowała swoją interpretację utworu "Rocket Man" Eltona Johna.