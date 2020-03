W listopadzie ma być gotowy film "King Richard". To będzie kinowa biografia ojca słynnych tenisistek, sióstr Williams. Zdjęcia trwają w Los Angeles.

Will Smith / Mimmo Carriero/IPA/REX/Shutterstock / PAP/PA

Do obsady, jak podaje "The Hollywood Reporter", dołączył właśnie Liev Schreiber. Obraz reżyseruje Reinaldo Marcus Green, twórca m.in filmu "Monsters and Men" czy serialu "Top Boy".

Richarda Williamsa, ojca Venus i Sereny grać będzie Will Smith, a w słynne tenisistki wcielą się Saniyya Sidney i Demi Singleton. W obsadzie są też Aunjanue Ellis i Jon Bernthal. Liev Schreiber, jak pisze "The Hollywood Reporter", zagra znanego instruktora i trenera Paula Cohena, który na kortach pracował m.in. z Johnem McEnroem i Petem Samprasem.

Autorem scenariusza jest Zach Baylin, który chciałby pokazać determinację i hart ducha Williamsa, który wyszkolił na gwiazdy tenisa swoje dwie córki. Zaczynali od skromnych kortów w Compton w Kalifornii, a skończyli na zwycięstwach w Wielkim Szlemie.

Will Smith jest również, wspólnie ze swoją żoną Jadą, producentem filmu. Obraz "King Richard" powstaje dla Warner Bros, a wytwórnia zaplanowała premierę na 25 listopada 2020.