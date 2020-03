​Nowy film twórcy nominowanego do Oscara "Bożego Ciała". Historia poetki nazywanej "Tuwimem w spódnicy" w teatrze. I Polskie Nagrody Filmowe. Tak zapowiada się najbliższy tydzień w kulturze.

"Sala samobójców" część druga

6 marca do polskich kin wejdzie "Sala samobójców. Hejter" w reżyserii Jana Komasy. To druga część kasowego filmu z 2011 roku. Twórcy zapowiadają nową odsłonę jako elektryzujący cyberdreszczowiec oraz współczesną wersję "Romea i Julii". "Hejter" ma być uniwersalną opowieścią o miłości, która przeradza się w hejt. Główną rolę gra Maciej Musiałowski. W obsadzie są też m.in.: Vanessa Aleksander, Danuta Stenka, Agata Kulesza, Maciej Stuhr czy Jacek Koman. Jak czytamy w opisie dystrybutora filmu, to ma być "prawdziwy obraz świata znajdującego się w fazie dynamicznych przemian społecznych, ekonomicznych i technologicznych - w erze dominacji mediów społecznościowych i wirtualnej rzeczywistości, będących źródłem potężnych i nieznanych dotąd zagrożeń".

Historia Ginczanki w Łaźni

Premiera spektaklu "Ginczanka. Przepis na prostotę życia" w reżyserii Anny Gryszkówny odbędzie się 6 marca na scenie Teatru Łaźnia Nowa w Krakowie. Jego bohaterką jest poetka Zuzanna Ginczanka, nazywana "Tuwimem w spódnicy". W krakowskiej kamienicy przy ulicy Mikołajskiej spędziła ostatnie tygodnie życia, zanim aresztowało ją gestapo. Prawdopodobnie w styczniu 1944 roku, a kilka miesięcy później, w wieku 27 lat Ginczanka została rozstrzelana. Odtwórczynią tytułowej roli jest aktorka Agnieszka Przepiórska. Jako poetka Ginczanka publikowała "Wiadomościach Literackich" i "Skamandrze", współpracowała także z tygodnikiem satyrycznym "Szpilki". Wśród jej znajomych znajdowały się ikony tamtej epoki - Julian Tuwim i Witold Gombrowicz. Jak mówiła grająca ją Agnieszka Przepiórska, Ginczanka jest według niej "przedstawicielką całego pokolenia, całego świata, który zniknął".

Orły 2020

15 -najwięcej - nominacji do Orłów 2020 ma nominowane do Oscara "Boże ciało" Jana Komasy. Twórcy filmów "Pan T." mają 12 nominacji, a filmu "Ikar. Legenda Mietka Kosza" - 11 nominacji. Akcja pierwszego dzieje się w Warszawie z czasów Leopolda Tyrmanda, a drugi opowiada o wybitnym niewidomym jazzmanie. Oba będą rywalizowały z "Bożym ciałem", "Obywatelem Jonesem" Agnieszki Holland i "Supernovą" w najważniejszej kategorii "najlepszy film". Bartosz Kruhlik, twórca filmu "Supernova" jest aż dwa razy nominowany w kategorii Odkrycie roku - za scenariusz i za reżyserię. W tym roku jest też nowa kategoria "najlepsza charakteryzacja". Orły ostaną przyznane w 20 kategoriach. Gala Polskich Nagród Filmowych 2 marca w Warszawie