W Los Angeles odbyła się premiera filmu "The Way Back". Ben Affleck gra w nim byłego gwiazdora koszykówki, mężczyznę po przejściach.

Aktor przyznaje, że jest w tej filmowej opowieści wiele nawiązań do jego własnej historii. Podobnie jak grany przez niego bohater też stracił rodzinę z powodu nadużywania alkoholu. Do tego Affleck od lat walczy z depresją i był uzależniony też od hazardu. A to, że świat poznał jego tajemnice, pomogło nie tylko jemu.

Podchodzą do mnie zwykli ludzie i mówią: twoje wyznanie dodało mi odwagi i pomogło - mówił aktor na premierze filmu w Los Angeles. Niedawno w programie "Good Morning America" ujawnił, że ma depresję. Od 26 lat stosuję różne leki antydepresyjne, które mi bardzo pomagają - zdradził gwiazdor.

W filmie "The Way Back" Ben Affleck gra Jacka Cunninghama byłą gwiazdę koszykówki, która odstaje druga szansę i zostaje trenerem w swoim dawnym liceum. Rolę żony byłego koszykarza zagrała Janina Gavankar. W obsadzie są też m.in Al Madrigal, Michaela Watkins i Glynn Turman. Reżyserem "The Way Back" Gavin O'Connor, film 6 marca trafi do kin w USA. Ben Affleck nie tylko zagrał główną rolę, jest również producentem filmu.