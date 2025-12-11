Kultowy serial "Ranczo" po latach doczeka się kontynuacji! Wiadomo, że nowa seria będzie składać się z sześciu odcinków. O swoich emocjach związanych z powrotem do roli Patryka Pietrka i serialowych Wilkowyj mówił w Radiu RMF24 aktor Piotr Pręgowski.

Piotr Pręgowski i Bogdan Kalus na planie "Rancza" (zdj. z 2014 r.) / Ireneusz Sobieszczuk/TVP / PAP

Piotr Pręgowski, odtwórca roli Patryka Pietrka przyznał w Radiu RMF24, że aktorzy wejdą na plan dopiero wiosną lub latem. Jak dodał, scenariusze nowych odcinków nie zostały jeszcze rozesłane.

Piotr Pręgowski przyznał w Radiu RMF24, że nie zna kulis decyzji związanych z powrotem kultowego serialu po latach. To nie są moje rewiry - tłumaczył w rozmowie z Krzysztofem Urbaniakiem. Jednocześnie wspominał, że ten temat od dawna pojawiał się w pytaniach kierowanych do niego przez fanów.

Na każdym moim koncercie, na planie filmowym (...) padało pytanie, kiedy będzie Ranczo? Czy będzie Ranczo? Ja zawsze szczerze odpowiadałem: będzie albo nie będzie. To już dość długo trwało i było męczące - opowiadał aktor.

"Jesteśmy przeszczęśliwi"

Warto przypomnieć, że w "Ranczu" grała również żona Piotra Pręgowskiego - Ewa Kuryło. To ona wcieliła się w postać dyrektorki szkoły, która potem została minister edukacji. Jak aktorska para zareagowała na informację o kolejnym sezonie "Rancza"?

Jesteśmy przeszczęśliwi, jesteśmy zachwyceni - mówił Piotr Pręgowski w Radiu RMF24. Ta historia, że mamy wrócić na plan, jest po prostu cudowna - dodał.

"Scenariusze nie zostały rozesłane"

Jakie przygody czekają bohaterów w nowym sezonie "Rancza"? Piotr Pręgowski tłumaczył, że nie zna jeszcze scenariuszy odcinków, ale nawet gdyby było inaczej, nie mógłby mówić o szczegółach.

Scenariusze nie zostały rozesłane. Przygotowujemy się - relacjonował odtwórca roli Patryka Pietrka, jednego z bywalców wilkowyjskiej ławeczki.

Podejrzewam, że on (nowy sezon "Rancza" - przyp. red.) nie może być gorszy od tego, co było. Co najmniej taki sam albo jeszcze lepszy od tego, co już widownia mogła oglądać - zauważył.

Aktor przyznał, że spotykał się z pytaniami, czy nie czuje się zaszufladkowany za sprawą roli w "Ranczu".

Ja mówię: ludzie, ja się tarzam w tej popularności, to jak ja mam się czuć zaszufladkowany? Spotkało mnie wielkie szczęście w życiu, docenienie artysty za życia - podkreślał rozmówca Krzysztofa Urbaniaka.

Leon Niemczyk, Piotr Pręgowski i Bogdan Kalus na planie "Rancza" / Krzysztof Wellman / TVP/PAP

Kiedy zaczną się zdjęcia do nowego sezonu "Rancza"?

Piotr Pręgowski przyznał, że nie umie odpowiedzieć na pytanie, czy nowy sezon "Rancza" będzie już definitywnie ostatnią częścią tej produkcji.

Nie wiem, nie znam się. To jest strategia producencka, spowodowana różnymi okolicznościami - zauważył. Dodał, że nie ma też pojęcia, kiedy nowe odcinki "Rancza" mogą trafić na ekran.

Wchodzimy na plan dopiero wiosną czy latem. To trochę potrwa - mówił aktor.