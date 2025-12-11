​Poprawa warunków życia jest najważniejszym oczekiwaniem Polaków wobec rządu na drugą połowę kadencji - wynika z sondażu CBOS opublikowanego w czwartkowym wydaniu "Dziennika Gazety Prawnej".

Donald Tusk / Anna Walczewska / East News

W sobotę 13 grudnia miną dwa lata od objęcia władzy przez rząd Donalda Tuska.

Z najnowszego badania CBOS dla "DGP" wynika, że jako kluczowe zadanie na resztę jego kadencji Polacy widzą poprawę warunków życia - wzrost dochodów, powstrzymanie podwyżek cen oraz ochronę zdrowia (40,1 proc.) - informuje gazeta.

Na drugim miejscu uplasowało się bezpieczeństwo, w tym przeciwdziałanie rosyjskim atakom hybrydowym i nielegalnej migracji (22 proc.), podium zamyka rozliczenie poprzedników z PiS (11 proc.).

Gazeta zaznacza, że priorytety różnią się m.in. w zależności od wieku i płci, ale znaczenie mają też poglądy polityczne respondentów.

Poprawa warunków życia wiedzie prym

Dla wyborców Lewicy najważniejsza jest poprawa warunków życia (37,9 proc.), bezpieczeństwo (19,5 proc.) i rozliczenie poprzedników z PiS (19,5 proc.), dla osób z centrum poprawa życia codziennego (38,3 proc.) i bezpieczeństwo, które zyskuje tu większe znaczenie (27,9 proc.), oprócz tego wskazują też ograniczenie deficytu i długu państwa (11,9 proc.).

Z kolei wyborcy Prawicy wskazują przede wszystkim na poprawę warunków życia (42 proc.) i bezpieczeństwo (22,6 proc.) - wyliczył dziennik.

Badanie zrealizowano w dniach 1-3 grudnia 2025 r. metodą CATI na kwotowej, ogólnopolskiej próbie reprezentatywnej osób powyżej 18. roku życia.

Za czasów gabinetu Donalda Tuska wzrost gospodarczy wyraźnie przyspieszył

W ciągu dwóch lat rządów gabinetu Donalda Tuska wyraźnie przyspieszył wzrost gospodarczy, w górę poszły także płace, przy jednoczesnym spadku inflacji. Jednocześnie mocno zwiększył się polski dług publiczny, a liczba bezrobotnych powiększyła się o 100 tys. osób. Może to wynikać ze spadku zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw, które od listopada 2023 r. do listopada 2025 r. skurczyło się o 89,5 tys. osób.

W ciągu ostatnich dwóch lat zwiększyły się płace. O ile w listopadzie 2023 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 7 670,19 zł, to dwa lata później, w listopadzie 2025 r. było to już 8 865,12 zł. Oznacza to wzrost o prawie 15,6 proc.