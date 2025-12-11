Stany Zjednoczone nie pozostawiają złudzeń: jeśli Turcja chce wrócić do elitarnego programu myśliwców wielozadaniowych F-35, musi zrezygnować z rosyjskiego systemu obrony S-400. Takie stanowisko potwierdził amerykański ambasador w Ankarze, podkreślając, że obecność rosyjskiej technologii w tureckiej armii wciąż blokuje współpracę w ramach NATO.

Myśliwiec wielozadaniowy F-35 (zdjęcie ilustracyjne) / Shutterstock

Ambasador Stanów Zjednoczonych w Turcji Tom Barrack oświadczył w środę, cytowany przez dziennik "Daily Sabah", że Ankara musi zrezygnować z rosyjskiego systemu obrony powietrznej S-400, aby ponownie dołączyć do programu myśliwców wielozadaniowych F-35.

"Zgodnie z amerykańskim prawem Turcja nie może posiadać ani użytkować systemu obrony powietrznej S-400, jeśli chce ponownie dołączyć do programu F-35" - podkreślił dyplomata we wpisie na platformie X, odnosząc się do rosyjskiego systemu, którego nabycie doprowadziło do usunięcia Turcji z programu w 2019 roku.

Barrack zwrócił uwagę na postęp w sprawie, a poprawę atmosfery przypisał stosunkom między oboma przywódcami: Recepem Tayyipem Erdoganem i Donaldem Trumpem. "Pozytywne relacje między prezydentami Trumpem i Erdoganem stworzyły nowy klimat współpracy, umożliwiając najbardziej produktywne dyskusje, jakie odbyliśmy na ten temat w ciągu ostatnich 10 lat" - stwierdził.

Amerykański ambasador w Turcji zasugerował, że wysiłki mogą wkrótce przynieść rezultaty. "Mamy nadzieję, że trwające negocjacje przyniosą w nadchodzących miesiącach kamień milowy, który zaspokoi potrzeby bezpieczeństwa zarówno Stanów Zjednoczonych, jak i Turcji" - dodał.

Spór o system S-400

Spór o system S-400 i wycofanie Turcji z konsorcjum myśliwców wielozadaniowych F-35 od dawna stanowi główny punkt napięć między sojusznikami z NATO.

Turcja planowała zakup ponad 100 samolotów F-35 i sama współpracowała z Lockheed Martin, produkując do tych myśliwców części kadłuba i podwozia. Kontrakt z Rosjanami o wartości 2,5 mld dolarów położył jednak kres partnerstwu, a Stany Zjednoczone przekierowały tureckie zamówienia do innych nabywców.

Waszyngton obawia się, że gdyby Turcja otrzymała F-35 i jednocześnie dysponowała rosyjskimi systemami zdolnymi do zbierania informacji wywiadowczych, zaawansowana technologia stealth, w jakiej wykonano myśliwce, mogłaby wpaść w ręce Kremla.