Po 17 latach wraca "Glina". Serial Władysława Pasikowskiego o policjantach z wydziału zabójstw cieszył się gigantyczną popularnością. W produkcji "Glina. Nowy rozdział" największą niespodzianką jest fakt, że główny bohater, nadkomisarz Gajewski przeżył strzelaninę i znów oglądamy w tej roli Jerzego Radziwiłowicza. Jak aktor czuje się w roli "wielkiej niespodzianki"? "Fantastycznie. Nie spodziewałem się, że aż tak bardzo ktoś na mnie czeka. I to po tylu latach. To jest świetne uczucie" - mówi w RMF FM Radziwiłowicz.

Nela Maciejewska i Maciej Stuhr / Bartosz Mrozowski / Materiały prasowe

Nowa odsłona serialu "Glina. Nowy rozdział" liczy 6 odcinków.

Aktorzy dwóch pierwszych sezonów zostali zaproszeni do udziału w nowym projekcie - większość odpowiedziała pozytywnie.

Jerzy Radziwiłowicz podkreślał ciekawość i chęć ponownej współpracy z ekipą.

Maciej Stuhr wraca do roli Artura Banasia i chwali oryginalny styl pracy Pasikowskiego, ale przyznaje, że towarzyszył mu stres.

Jacek Braciak ponownie wciela się w Jóźwiaka; do policyjnego duetu dołącza Nela Maciejewska jako "Młoda".

Dwa pierwsze odcinki dostępne są na SkyShowtime od 16 października, kolejne pojawiać się będą w każdy czwartek.

Finałowy odcinek zaplanowano na 13 listopada.

Nowa odsłona serialu ma 6 odcinków. Pierwsze trzy wyreżyserował Władysław Pasikowski, drugie trzy Dariusz Jabłoński.

Zaczęło się o tego, że zapytano aktorów dwóch pierwszych sezonów, czy mamy ochotę się w coś takiego zabawić. Odpowiedzieliśmy, że tak i ruszyło. A kiedy odpowiadałem "tak", to byłem zaciekawiony, jak to jest możliwe i co z tego można jeszcze "ukręcić" - opowiada w rozmowie z RMF FM Jerzy Radziwiłowicz.

Zwyciężyło we mnie to, że bardzo się chciałem znowu spotkać z Władkiem. Ale jak się spotyka z Władkiem Pasikowskim, to też się spotyka z kilkoma kolegami i koleżankami, z którymi on pracuje. I to jest taka ekipa moich "ziomali", za którymi bardzo tęskniłem. Władek ma niespotykany styl pracy, (...) jest bardzo oryginalny i mi ten styl ogromnie odpowiada. (...) Ale oczywiście był też autentyczny stres, czy nam się nie powinie noga - opowiada w RMF FM wracający do roli Artura Banasia Maciej Stuhr.

Rolę Jóźwiaka ponownie gra Jacek Braciak, ale do tego policyjnego duetu dołącza "Młoda", którą gra Nela Maciejewska. Jej bohaterka wprowadza w ten męski świat mocną, mądrą kobiecą perspektywę.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Nelą Maciejewską, serialową Tamarą

Jacek Braciak i Maciej Stuhr / Bartosz Mrozowski / Materiały prasowe

Mamy bardzo dobrą analogię ja i moja bohaterka Tamara. Obydwie wkraczamy do nowego świata, do świata profesjonalistów w każdym calu, którzy się doskonale znają na tym, co robią - mówi w RMF FM Maciejewska.

Jako młoda aktorka wchodziłam na plan, gdzie były właściwie same żywe legendy, (...)co aktor, to wybitny talent, wybitna droga zawodowa, życiowa, doświadczenie, autorytet, charyzma. Tamara ma podobnie. Też wchodzi w ten doświadczony świat doświadczonych policjantów. (...) Mogłam te swoje emocje prywatne dać również mojej bohaterce - opowiada nam aktorka.

Pytana o inspiracje dla swojej bohaterki wymienia m.in postać, którą Gillian Anderson grała w serialu "Upadek". Mocno nieszablonową, niestandardową kobiecą postać, która w żadnym stopniu nie jest ozdobnikiem.

Audio Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Posłuchaj rozmowy Katarzyny Sobiechowskiej-Szuchty z Maciejem Stuhrem, serialowym komisarzem Banasiem

Myślę, że sukcesem dwóch pierwszych sezonów "Gliny", do którego próbujemy teraz się odwołać i aspirować o więcej, jest to, że oprócz tych świetnie napisanych historii kryminalnych i historii o tej mrocznej stronie miasta i ludzkiej natury, czyli o tym wszystkim, czym żywi się dobry kryminał, jest to, że to jest również portret. Portret obyczajowy i miasta, i ludzi, i historii. I kiedy ci nasi bohaterowie wchodzą w buciorach w cudze życiorysy, to co historia otwiera się jakiś inny świat. Świat autentyczny i nie tylko kryminalny, bo poznajemy też życie tych ludzi - opowiada w RMF FM Maciej Stuhr.

W serwisie SkyShowtime od 16 października można oglądać dwa z sześciu odcinków nowego serialu "Glina. Nowy rozdział". Kolejne odcinki pojawiać się będą w każdy czwartek, a wielki finał zaplanowano na 13 listopada.