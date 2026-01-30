Piosenka "Diamonds" z repertuaru Rihanny doczekała się niecodziennej interpretacji. Po przebój sięgnęła, znana wielu przedszkolakom, świnka Peppa, bohaterka serialu animowanego. Cover znalazł się na wydanym 30 stycznia minialbumie "Peppa Pig Pop".

Świnka Peppa sięgnęła po przebój Rihanny / Shutterstock

Przebój z twistem

Utwór zachowuje charakterystyczny rytm oryginalnego przeboju, ale podkład muzyczny został wzbogacony o dźwięki kojarzone z serialem "Świnka Peppa".

Piosence towarzyszy teledysk, który skupia się na zabawie świnki z przyjaciółmi.

Wideo youtube

Wyjątkowa opowieść o przyjaźni

W interpretacji świnki Peppy "Diamonds" nie jest piosenką o romantycznych uniesieniach, lecz pochwałą przyjaźni, skierowaną do najmłodszych słuchaczy.

Przykładowo, słowa "I knew that we’d become one right away" (wiedziałam, że od razu staniemy się jednością) został zastąpiony przez "I knew that we’d end as friends right away" (wiedziałam, że od razu zostaniemy przyjaciółmi).

Utwór promuje album "Peppa Pig Pop", który zadebiutował 30 stycznia. "Diamonds" to nie jedyny przebój, który wzięła na warsztat serialowa ulubienica najmłodszych. Na EP-ce znalazły się także covery piosenek "Dynamite" południowokoreańskiej formacji BTS, "Roar" Katy Perry i "Stronger" Kelly Clarkson.

W jednym z wywiadów partner Rihanny, A$AP Rocky, przyznał, że świnka Peppa jest stałym gościem w ich domu. Gwiazdorska para chętnie też ogląda ze swoimi trzema pociechami "Teletubisie".