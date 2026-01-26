Zjawiskowy pałac Ca' Dario, architektoniczna perełka z XV wieku, właśnie trafił na rynek nieruchomości. Jego cena? Prawie 20 milionów euro. Ale to nie tylko kwestia pieniędzy. Ta rezydencja, z widokiem na Canal Grande, od wieków owiana jest złą sławą. Historia Ca' Dario to nie tylko opowieść o bogactwie i prestiżu, ale także o morderstwach i tajemniczych zgonach, które sprawiły, że pałac zyskał miano "przeklętego" i "nawiedzonego".

Pałac Ca’ Dario na zdjęciu po prawej stronie / Shutterstock

Pałac Ca’ Dario w Wenecji został wystawiony na sprzedaż.

Pałac od wieków uważany jest za "przeklęty".

Wśród ofiar klątwy byli arystokraci, artyści i znani biznesmeni.

Pałac był inspiracją dla Claude’a Moneta i Henry’ego Jamesa.

Położony w najbardziej prestiżowej części Canal Grande w Wenecji Ca’ Dario zachwyca rozmachem i wystrojem. Dziewięć sypialni, osiem łazienek z kolumnami, monumentalne sale reprezentacyjne, prywatny ogród, pomost dla łodzi i imponujący taras na dachu z panoramicznym widokiem na miasto - to wszystko sprawia, że pałac jest jednym z najpiękniejszych zabytków Wenecji. Właśnie trafił na sprzedaż.

Mroczna przeszłość: klątwa, która trwa od wieków

Za piękną fasadą i złoconymi wnętrzami kryje się opowieść, która przyprawia o dreszcze. Klątwa Ca’ Dario zaczęła się już w XV wieku, tuż po zakończeniu budowy. Giovanni Dario, kupiec i dyplomata, dla którego powstał pałac, został hojnie nagrodzony przez Republikę Wenecką za negocjacje z Osmanami. Jednak wkrótce po jego śmierci na rodzinę Dario spadły kolejne tragedie.

Córka Giovanniego, Marietta, i jej mąż - bogaty handlarz przyprawami - wkrótce po odziedziczeniu pałacu stanęli w obliczu serii dramatów: bankructwo, śmierć w bójce, samobójstwo, a następnie tajemnicza śmierć ich syna w Grecji. To właśnie wtedy zaczęto mówić o "klątwie Ca’ Dario".

Kolejne stulecia przyniosły jeszcze więcej makabrycznych wydarzeń. W 1896 roku francuski poeta Henri de Régnier zachorował w pałacu na tajemniczą chorobę i musiał uciekać z Wenecji. W latach 60. XX wieku słynny tenor Mario del Monaco zrezygnował z zakupu rezydencji po poważnym wypadku samochodowym podczas podróży na oględziny.

W latach 70. posiadłość kupił włoski arystokrata hrabia Filippo Giordano delle Lanze. Został zamordowany w pałacu przez jugosłowiańskiego marynarza - który z kolei został zamordowany w Londynie. W latach 80. Ca’ Dario stał się własnością potentata Raula Gardiniego, który po uwikłaniu w skandal korupcyjny popełnił samobójstwo.

Nawet w XXI wieku klątwa dawała o sobie znać. Legendarny basista zespołu The Who, John Entwistle, zmarł na atak serca zaledwie tydzień po wynajęciu pałacu na wakacje.

Obecni właściciele, których tożsamość pozostaje nieznana, nabyli Ca’ Dario w 2006 roku przez amerykańską spółkę. Od tego czasu pałac stoi pusty - co tylko podsyca plotki o jego przeklętej reputacji.

Pałac w kulturze: Monet, James i światowa sława

Ca’ Dario to nie tylko adres, to także inspiracja dla artystów. W 1908 roku pałac został uwieczniony na płótnie przez Claude’a Moneta podczas jego jedynej wizyty w Wenecji. Henry James wspomniał o nim w swoim przewodniku "Italian Hours" z 1909 roku.

Mimo mrocznych legend, Ca’ Dario przyciąga zainteresowanie z całego świata. Czy znajdzie się nabywca, który zechce zmierzyć się z historią pełną dramatów i przekuć klątwę w nowe, szczęśliwe życie? Jedno jest pewne - takiej rezydencji nie znajdziecie nigdzie indziej.