Piton de la Fournaise - jak podaje BBC - to jeden z najaktywniejszych wulkanów na świecie. Znajduje się na niewielkiej wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim, która jest tzw. departamentem zamorskim Francji. Erupcja wulkanu rozpoczęła się w lutym, natomiast teraz strumień lawy dotarł do oceanu, czego pokłosiem był spektakularny pokaz połączenia wody z ogniem.

Lawa z wulkanu Piton de la Fournaise dotarła do oceanu w Sainte-Rose na francuskiej wyspie Reunion na Oceanie Indyjskim, 16 marca 2026 / RICHARD BOUHET/AFP/East News/screen X, Volcaholic / East News

Lawa dotarła do oceanu dopiero teraz, co zdarzyło się po raz pierwszy od 19 lat.

Obserwatorium Wulkanologiczne opublikowało nagranie efektownego połączenia żywiołów, ognia i wody, któe można obejrzeć poniżej.

"Kiedy lawa spotyka się z morzem..."

Reunion to wyspa na Oceanie Indyjskim, położona około 700 km na wschód od Madagaskaru i 200 km na południowy zachód od Mauritiusa. To właśnie tam znajduje się wulkan Piton de la Fournaise, który wybuchł 13 lutego. Strumień lawy dotarł natomiast do oceanu dopiero teraz. Jak podaje France24, wydarzyło się to pierwszy raz od 19 lat. Wcześniej dwa strumienie lawy przecięły drogę krajową łączącą południe i południe francuskiej wyspy.

Lawa z wybuchającego wulkanu spadła kaskadą z klifu 16 marca, czego efektem był spektakularny spektakl tańca żywiołów - połączenia wody z ogniem. Obserwatorium Wulkanologiczne Piton de la Fournaise pokazało nagranie.

Do sieci trafiło inne wideo ukazujące unoszący się dym. "Kiedy lawa spotyka się z morzem... zapierający dech w piersiach widok" - napisał autor nagrania na Instagramie, które szybko znalazło się na platformie X.