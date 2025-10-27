Nieznany dotąd wiersz „Para kontra elektryczność” to pierwsze opublikowane dzieło Agathy Christie – poinformował brytyjski „Times”. Utwór, napisany przez przyszłą królową kryminałów w wieku zaledwie 15 lat, został odkryty w archiwach londyńskiej prasy po ponad stuleciu zapomnienia.

Popiersie Agathy Christie / Shutterstock

Sześciozwrotkowy wiersz odnalazł literaturoznawca James Bernthal-Hooker, przeszukując internetowe archiwa prasowe. Jak podaje "Times", badacz natrafił na publikację z 1905 roku w jednej z londyńskich gazet. Zdaniem badaczy, choć Christie zasłynęła jako autorka powieści, jej wczesna twórczość poetycka - inspirowana Lewisem Carrollem i Edwardem Learem - już wtedy świadczyła o dużym talencie literackim.

O istnieniu wiersza wspominała sama Agatha Christie w swojej autobiografii, wydanej pośmiertnie w 1977 roku. Jednak, jak się okazało, autorka błędnie podała zarówno rok powstania utworu, jak i okoliczności, które go zainspirowały. Christie pomyliła wypadek pociągu elektrycznego z wypadkiem tramwaju, co przez lata utrudniało odnalezienie tekstu nawet najbardziej wytrwałym miłośnikom jej twórczości.

Początki wielkiej kariery

Wiersz "Para kontra elektryczność" został opublikowany 8 lipca 1905 roku w gazecie "Ealing and Hanwell Post" pod pseudonimem AMC Miller - od pełnego nazwiska autorki: Agatha Mary Clarissa Miller. W tamtym czasie młoda Christie mieszkała u swojej krewnej w Ealing, na zachodzie Londynu.

Agatha Christie, urodzona 15 września 1890 roku w Torquay, to jedna z najpopularniejszych pisarek wszech czasów, znana przede wszystkim jako autorka powieści kryminalnych. Jej debiutancka książka "Tajemnicza historia w Styles" z 1920 roku wprowadziła na karty literatury słynnego detektywa Herkulesa Poirota. Christie stworzyła także postać panny Marple. Dorobek autorki obejmuje 66 powieści kryminalnych, liczne zbiory opowiadań oraz sztuki teatralne, w tym rekordowo długo wystawianą "Pułapkę na myszy".

Książki Agathy Christie zostały przetłumaczone na ponad 100 języków i sprzedały się w setkach milionów egzemplarzy na całym świecie. W 1971 roku pisarka otrzymała tytuł damy Orderu Imperium Brytyjskiego. Zmarła 12 stycznia 1976 roku, pozostawiając po sobie niezapomniany dorobek literacki, który do dziś inspiruje kolejne pokolenia czytelników i twórców. Christie napisała także liczne zbiory opowiadań i sztuki teatralne. Wydała także dwa tomiki poezji: "The Road of Dreams" w 1925 roku oraz "Wiersze" w 1973 roku.











