"Disclosure Day" - taki tytuł nosi nowy film Stevena Spielberga o kosmitach. Wystąpi w nim plejada gwiazd Hollywood. Reżyser wraca do tematu, który przez lata rozpalał wyobraźnię widzów na całym świecie. W sieci ukazał się pierwszy zwiastun filmu.

"Disclosure Day". Pierwszy zwiastun nowego filmu Stevena Spielberga o UFO

Nowy film Stevena Spielberg "Disclosure Day" budzi ogromne emocje w sieci - scenariusz napisał David Koepp, autor "Parku Jurajskiego", na podstawie opowiadania Spielberga.

W produkcji występują Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson i Wyatt Russell.

Colman Domingo przyznał, że po przeczytaniu tekstu płakał, nazywając go jednym z najpiękniejszych scenariuszy o człowieczeństwie.

Zwiastun, który właśnie się pojawił, będzie wyświetlany przed najnowszym "Avatarem", a billboardy filmu pojawiły się już na Times Square w Nowym Jorku.

Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na RMF24.pl.

Nowy film reżysera "Parku Jurajskiego", "E.T.", "Bliskich spotkań trzeciego stopnia" i "Wojny światów" zapowiada się jako emocjonalna opowieść o ludzkości w obliczu jednego z największych odkryć w historii. W obsadzie znaleźli się m.in. Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth, Colman Domingo, Eve Hewson oraz Wyatt Russell.

Scenariusz do "Disclosure Day" napisał David Koepp, znany z pracy przy "Parku Jurajskim", a historia oparta jest na autorskim pomyśle samego Spielberga. Film pokazuje reakcje świata na ujawnienie obcych cywilizacji.

W zwiastunie pada jedno z kluczowych zdań, wypowiedziane przez bohaterkę graną przez Elizabeth Marvel: Dlaczego miałby stworzyć tak ogromny wszechświat, a potem zachować go tylko dla nas?

Z kolei postać grana przez Josha O’Connora podkreśla wagę ujawnienia prawdy: Ludzie mają prawo znać prawdę. Ona należy do siedmiu miliardów ludzi.

Wideo youtube

"Oldschoolowy Spielberg"

To pierwszy film Spielberga od czasu półautobiograficznego dramatu "Fabelmanowie" z 2022 roku, który zdobył siedem nominacji do Oscara. Nowa produkcja oznacza powrót reżysera do science fiction i tematu obcych cywilizacji.

Josh O’Connor w jednym z ostatnich wywiadów nie krył entuzjazmu: To jest oldschoolowy Spielberg. Myślę, że ludzie będą podekscytowani - powiedział.

David Koepp już wcześniej zapowiadał, że film będzie wyjątkowo poruszający i nazwał go "bardzo emocjonalnym doświadczeniem".

Szczególnie mocne słowa padły z ust Colmana Domingo, który nie ukrywał, że był poruszony scenariuszem.

Skończyłem czytać scenariusz i się rozpłakałem. Pomyślałem, że to jeden z najpiękniejszych tekstów o naszym człowieczeństwie. Uważam, że to będzie jeden z najpiękniejszych filmów o naszej ludzkości. Dosłownie płakałem, bo Steven Spielberg wierzy w potencjał ludzi i w to, kim moglibyśmy się stać - stwierdził Domingo.

Kampania w cieniu teorii o UFO

Premiera zwiastuna zbiega się w czasie z ogromnym sukcesem dokumentu "The Age of Disclosure", który sugeruje rządowe tuszowanie dowodów na istnienie obcego życia. Film pobił rekord, stając się najczęściej wypożyczanym dokumentem w pierwszych 48 godzinach od premiery na Amazon Prime Video.

Kampanię promocyjną "Disclosure Day" widać już na ulicach Nowego Jorku - billboardy pojawiły się m.in. na Times Square. Zwiastun będzie również wyświetlany przed seansami najnowszej części "Avatara" jeszcze w tym miesiącu.

"Disclosure Day" - kiedy premiera?

"Disclosure Day" trafi do kin latem 2026 roku. Będzie to wyjątkowo mocny sezon kinowy - swoje premiery będą miały także m.in. "Toy Story 5", "Odyseja" Christophera Nolana, "Minionki 3", "Supergirl", aktorska wersja "Vaiany" oraz "He-Man: Władscy Wszechświata".