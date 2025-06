Minister kultury Francji Rachida Dati poinformowała o rozpoczęciu międzynarodowego konkursu na renowację i przebudowę Luwru. To jeden z największych konkursów architektury muzealnej na świecie.

W Luwrze ma powstać specjalne osobne pomieszczenie dla arcydzieła Leonarda da Vinci - Mony Lisy / Shutterstock

Nowy impuls

"Chodzi o jeden z największych konkursów architektury muzealnej na świecie" - napisała Dati na serwisie X. Zapowiedziała, że 40 lat po powstaniu słynnej szklanej piramidy na dziedzińcu Luwru teraz pojawi się nowy impuls w architekturze i kulturze.

"Wielką ambicją pierwszego muzeum na świecie i Paryża jest to, by prawie 10 mln odwiedzających odkryło nowe trasy, nowe przestrzenie, nowy dostęp i nowe otoczenie" - dodała minister kultury. Luwr jest najczęściej odwiedzanym muzeum na świecie.



Jeszcze więcej turystów

Projekt zmian w Luwrze ogłosił w styczniu 2025 roku prezydent Emmanuel Macron. Ich celem ma być dostosowanie muzeum do ogromnej liczby zwiedzających, która wynosi około dziewięciu milionów rocznie. Ambicją władz francuskich jest to, by Luwr mogło odwiedzać jeszcze więcej turystów - nawet 12 milionów.

Zgodnie z tymi planami Luwr ma zyskać nowe wejście, od strony wschodniej fasady dawnego pałacu królewskiego. Pod jednym z dziedzińców planowane są nowe sale wystawowe. Mona Lisa ma zyskać odrębne pomieszczenie. Obowiązywał będzie osobny bilet na wizytę w tej sali.

Ogromne koszty

Koszt projektu oceniano na 700-800 mln euro, a prace mają potrwać około 10 lat. Jeszcze w 2025 roku przeznaczono 10 mln euro na pierwsze prace przygotowawcze. Od 1 stycznia 2026 wzrosną ceny biletów do Luwru dla cudzoziemców z krajów nienależących do Unii Europejskiej - z 22 euro do 30 euro.