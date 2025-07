Po ponad 900 latach od powstania słynna tkanina z Bayeux wróci do Wielkiej Brytanii. Francuski i brytyjski rząd dogadały się w sprawie wypożyczenia, co potwierdził Departament Kultury, Mediów i Sportu Wielkiej Brytanii. 70-metrowe dzieło opowiada historię podboju Anglii przez Normanów w 1066 r.

Fragment tkaniny z Bayeux / Shutterstock

Tkanina z Bayeux będzie pokazana na przebojowej wystawie w Londynie. To efekt umowy francusko-angielskiej.

Dzieło sztuki średniowiecza jest na co dzień eksponowane w Bayeux, w północnej Francji.

Opowiada historię podboju Anglii przez Normanów, a głównym bohaterem jest Wilhelm Zdobywca. Od powstania tkaniny minęło ponad 900 lat.

Informacjami na temat warunków wypożyczenia, a także samej historii słynnego dzieła podzielił się m.in. portal BBC.

Umowa, nazwana historyczną, zostanie podpisana przez rządy Francji i Wielkiej Brytanii.

Bezcenna tkanina, o której powszechnie uważa się, że powstała w Kent, zostanie wystawiona w Muzeum Brytyjskim w Londynie w przyszłym roku.

W zamian do muzeów w Normandii powędrują artefakty z anglosaskich kurhanów w Sutton Hoo i szachy z Lewis z XII wieku.

Hełm z Sutton Hoo / The Trustees of the British Museum /

Element ubioru z Sutton Hoo / The Trustees of the British Museum /

Szachy z Lewis / The Trustees of the British Museum /

Przebojowa wystawa na miarę gigantów

Jak donosi BBC, tkanina z Bayeux będzie eksponowana od września 2026 r. do lipca 2027 r. W tym czasie jej obecna siedziba, Muzeum Bayeux, będzie remontowana.

Rok 2027 to również 1000. rocznica urodzin Wilhelma Zdobywcy (bohatera ręcznie haftowanego płótna).

George Osborne z Muzeum Brytyjskiego przyznaje, że wystawa będzie "przebojem naszego pokolenia" na miarę wystaw o Tutanchamonie czy Terakotowej Armii, które odbyły się w przeszłości. "The Guardian" pisze, że oficjalnie ogłoszenie umowy ma się odbyć w trakcie wizyty prezydenta Francji Emmanuela Macrona w Muzeum Brytyjskim. Jednak już dziś po południu Macron potwierdził umowę w serwisie X.