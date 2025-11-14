W wieku 82 lat zmarł Zbigniew Szczapiński, ceniony aktor i lektor, który przez niemal 30 lat był związany z Teatrem Powszechnym w Łodzi. W swojej bogatej karierze stworzył około 90 teatralnych kreacji, a jego dorobek i osobowość na zawsze pozostaną w pamięci środowiska artystycznego.

Nie żyje aktor Zbigniew Szczapiński - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

O śmierci Zbigniewa Szczapińskiego poinformował w piątek Teatr Powszechny w Łodzi. Koledzy wspominają go jako człowieka pełnego szacunku i wsparcia dla innych, oddanego rodzinie i pracy. Artysta dzielił niegdyś garderobę z dwoma innymi popularnymi w Łodzi aktorami - Michałem Szewczykiem i Andrzejem Jakubasem, którzy również odeszli w ostatnich latach.

"Każdy z nich był ważną dla naszego Teatru postacią. Teraz pewnie wspólnie przygotowują inny, lepszy spektakl. Zbigniew Szczapiński, był związany z naszym Teatrem przez niemal 30 lat. W naszej pamięci pozostanie nie tylko jako aktor i twórca, ale również jako człowiek, który darzył ludzi szacunkiem oraz obdarzał wielkim wsparciem. Bardzo kochał swoje dzieci, o których często opowiadał. Był typem społecznika, lubił pomagać innym. W teatrze był profesjonalistą - zawsze przygotowanym i skupionym na pracy" - podkreśliła dyrektorka Teatru Powszechnego Ewa Pilawska.

Bogata kariera na scenie i przed kamerą

Zbigniew Szczapiński (1943-2025) swoją przygodę z teatrem rozpoczął już jako 15-latek w studenckim teatrze "Pstrąg". W 1966 roku ukończył Wydział Aktorski łódzkiej Szkoły Filmowej. Pracował w teatrach w Kaliszu, Lublinie, Koszalinie, Szczecinie, Poznaniu i Toruniu, by w 1982 roku związać się na stałe z Teatrem Powszechnym w Łodzi.

Na tej scenie zadebiutował rolą Gnębona Puczymordy w "Szewcach" S.I. Witkiewicza. W sumie stworzył około 90 ról, z czego blisko 40 w łódzkim teatrze. Był także reżyserem spektakli, m.in. "Cuda i dziwy" na podstawie tekstów Juliana Tuwima oraz "Miałe miasteczka" z piosenkami Janusza Słowikowskiego.

Za swoje osiągnięcia artystyczne Zbigniew Szczapiński otrzymał wiele nagród, m.in. Nagrodę SPATiF dla młodego aktora, III nagrodę jury za reżyserię spektaklu "Słowo o Jakubie Szeli", Nagrodę Wojewody Łódzkiego, Srebrny Pierścień oraz Złotą Maskę za rolę Sekretarza w spektaklu "Okno na parlament".

Aktor występował również w Teatrze Telewizji oraz w filmach, takich jak "Demony wojny wg Goi", "Kingsajz" czy "Księga wielkich życzeń". Był także cenionym lektorem i aktorem dubbingowym.

Pogrzeb Zbigniewa Szczapińskiego odbędzie się 19 listopada o godz. 12:30 na Cmentarzu na Dołach przy ul. Smutnej w Łodzi.



