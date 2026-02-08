Narodowy Bank Polski 9 lutego wprowadzi do obiegu nową złotą monetę kolekcjonerską - "Banknot o nominale 100 złotych". Jest ona częścią serii "Polskie banknoty obiegowe".

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Moneta, która w poniedziałek trafi do obiegu, nosi nazwę "Banknot o nominale 100 zł". Jest wykonana ze złota o próbie 999,9, ma kształt prostokąta o wymiarach 50,00 x 25,00 mm i masę 31,10 grama. Jej nakład wynosi do 1500 sztuk.

Na monecie zaprezentowano stylizowany wizerunek współczesnego banknotu obiegowego o nominale 100 zł.

Na rewersie, w środkowej części, w ozdobnym medalionie widnieje portret króla Władysława II Jagiełły. W tle napisów widać stylizowaną rozetę i elementy ornamentyki gotyckiej. Z prawej strony portretu umieszczono owal z fragmentami korony, a pod nim, na tle ornamentu gotyckiego, rozetę. Poniżej zostały przedstawione ornament i korona.

Na awersie, w środkowej części, odwzorowano stylizowany wizerunek tarczy z orłem z nagrobka króla Władysława II Jagiełły, u jej podnóża znajdują się hełm i płaszcz krzyżacki oraz dwa miecze. Z lewej strony tarczy został umieszczony zarys Zamku Krzyżackiego w Malborku, a powyżej owal z fragmentami korony.

Banknoty obiegowe z serii "Władcy polscy" zostały wprowadzone do obiegu 1 stycznia 1995 r., kiedy nastąpiła denominacja złotego.

Nowa moneta kolekcjonerska / NBP / Materiały prasowe

Ile kosztuje nowa moneta?

Cena monety wynosi 20 300 zł brutto. Będzie można ją kupić w oddziałach NBP oraz sklepie internetowym banku. To czwarta moneta z serii "Polskie banknoty obiegowe", którą Narodowy Bank Polski zainaugurował w 2023 r.

Kolejne kolekcjonerskie monety trafią do obiegu 11 marca. "Tego dnia Narodowy Bank Polski wprowadzi do obiegu złotą monetę o nominale 500 zł oraz srebrną monetę o nominale 10 zł z serii "Hetmani Rzeczypospolitej" - "Jan Tarnowski"" - zapowiada NBP.