Agata Turkot - aktorka znana z głośnej roli Gośki w "Domu dobrym" Wojciecha Smarzowskiego - otrzymała Nagrodę im. Zbyszka Cybulskiego. Gala odbyła się w stołecznym kinie Iluzjon.

Agata Turkot z Nagrodą im. Zbyszka Cybulskiego / Marcin Obara / PAP

"Trzeba ryzykować"

Jak podkreśliło jury w uzasadnieniu decyzji o nagrodzeniu Agaty Turkot, jej kreacja w głośnym fimie Wojciecha Smarzowskiego daje "nową perspektywę, a wielu kobietom - odwagę, żeby sięgnąć po telefon i zadzwonić po pomoc".



Odbierając statuetkę aktorka wspomniała, że po raz pierwszy w życiu otrzymała nagrodę indywidualną.

Wideo youtube

Bardzo doceniam, że to jest akurat ta nagroda, bo postać Zbyszka Cybulskiego wydaje mi się dobrym duchem, który dodaje odwagi i pokazuje, że trzeba ryzykować. Nawet jeżeli komuś coś się nie podoba, to jeżeli tak się czuje, trzeba to robić - podkreślała Agata Turkot.

Bardzo się cieszę i tak samo cieszę się, że spotkałam Wojtka. Życzyłabym każdemu aktorowi, zwłaszcza młodemu, żeby znalazł na swojej drodze takiego Wojtka. To niezwykła sprawa móc tworzyć coś z kimś, z kim się czuje podobnie - przyznała artystka.

Agata Turkot / Marcin Obara / PAP

Gierszał i Łazarkiewicz w gronie jurorów

Oprócz Agaty Turkot do Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego nominowano w tym roku także Izabellę Dudziak, Bartłomieja Deklewę i Karolinę Rzepę, którzy zagrali rodzeństwo w filmie "Nie ma duchów w mieszkaniu na Dobrej" Emi Buchwald, a także Sebastiana Delę, który wykreował postać ambitnego studenta w filmie dyplomowym studentów łódzkiej Szkoły Filmowej "Błazny" Gabrieli Muskały.

Nominowani, od lewej: Izabella Dudziak, Karolina Rzepa, Agata Turkot, Sebastian Dela podczas gali wręczenia Nagrody im. Zbyszka Cybulskiego / Marcin Obara / PAP

W tegorocznym jury zasiedli: laureat nagrody z 2011 r. - aktor Jakub Gierszał, dwukrotnie nominowana aktorka Magdalena Czerwińska, dziennikarka filmowa Anna Kempys, reżyserka Magdalena Łazarkiewicz oraz reżyser Maciej Sobieszczański.

Czołówka polskich aktorów wśród nagrodzonych

Nagroda im. Zbyszka Cybulskiego jest przyznawana od 1969 r. Jej pierwszym laureatem był Daniel Olbrychski. W latach 1969-95 nagrodę przyznawało pismo "Ekran". W 2005 r., po 10 latach przerwy, przejęła ją Fundacja Kino.

W przeszłości wyróżnienie otrzymali m.in. Krystyna Janda, Olgierd Łukaszewicz, Marek Kondrat, Krzysztof Majchrzak, Dorota Segda, Marcin Dorociński, Kinga Preis, Maciej Stuhr, Magdalena Popławska, Marta Nieradkiewicz, Eryk Kulm jr. oraz Tomasz Włosok. W ubiegłym roku do tego grona dołączył Julian Świeżewski.



W poniedziałek ogłoszono również zwycięzcę Nagrody im. Bolesława Michałka za najlepszą książkę filmową. Został nim Tadeusz Sobolewski, autor "Cannes. Religii kina", wydanej przez Wydawnictwo Agora.

Nagrodę w imieniu laureata odebrała córka Justyna Sobolewska. Zaraz tacie przekażę. Myślę, że będzie bardzo wzruszony - powiedziała, dziękując jurorom, redaktorom książki i swojej mamie.