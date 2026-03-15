Oscary od niemal 100 lat rozpalają emocje widzów na całym świecie. Choć istnieje wiele prestiżowych nagród filmowych, to właśnie statuetka Akademii stała się symbolem największego sukcesu w kinie. O kulisach Oscarów - od marketingowych kampanii po niepisane zasady zdobywania statuetki - opowiadała w RMF FM Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka książki „Oscary. Sekrety największej nagrody filmowej”.

Statuetki Oscara / Richard Harbaugh / ©A.M.P.A.S. / Materiały prasowe

Magia Hollywood, która działa od niemal wieku

Oscary są czymś więcej niż tylko nagrodą filmową. To spektakl, który Hollywood budowało przez dekady.

Hollywood przez prawie sto lat przekonało nas, że wejście na scenę w Los Angeles i odebranie złotej statuetki to największe marzenie każdego filmowca - mówi w RMF FM Katarzyna Czajka-Kominiarczuk, autorka książki o historii tej nagrody.

Widzowie oglądający galę w eleganckiej oprawie czują się częścią tej historii. Patrząc na nagrodzonych aktorów i reżyserów, łatwo wyobrazić sobie siebie na ich miejscu. Właśnie dlatego Oscary działają na wyobraźnię znacznie mocniej niż inne nagrody filmowe.

Przygotowania do oscarowej gali w Dolby Theatre / CHRIS TORRES / PAP/EPA

Dlaczego Oscary są ważniejsze niż inne nagrody?

Na świecie istnieją dziesiątki wyróżnień filmowych - od Złotej Palmy w Cannes po brytyjskie nagrody BAFTA. Jednak Oscary mają jedną przewagę: pojawiają się na końcu sezonu filmowego. Widzowie zdążyli już zobaczyć nominowane filmy i mają własnych faworytów. To sprawia, że publiczność jest znacznie bardziej zaangażowana w rywalizację.

Nie bez znaczenia jest też kalendarz premier. Wiele filmów trafia do kin w drugiej połowie roku właśnie po to, by nie zostały zapomniane przez członków Akademii.

Przepis na Oscara. Co zwiększa szanse na statuetkę?

Analizując historię Oscarów, można znaleźć pewne powtarzające się schematy. Choć nie gwarantują sukcesu, statystycznie zwiększają szanse.

Najczęściej nominowane są:

adaptacje książek lub filmy biograficzne,

historie osadzone w przeszłości ,

produkcje z wyraźnym kontekstem historycznym lub społecznym.

Jeśli w filmie pojawia się wielka małpa, bardzo często dostaje on nominację za efekty specjalne - żartuje Czajka-Komuniarczuk.

Statystyki pokazują, że gatunkiem, który najrzadziej zdobywa nominację do Oscara za najlepszy film, pozostaje horror.

Młode aktorki mają łatwiej niż ich koledzy

Leonardo DiCaprio z Oscarem za rolę w "Zjawie" / Scott Diussa / ©A.M.P.A.S. / Materiały prasowe

Oscary od lat pokazują ciekawy paradoks związany z wiekiem nagradzanych artystów. Aktorki często zdobywają statuetki stosunkowo wcześnie. W Hollywood już trzydziestoletnia kobieta bywa określana jako "starsza".

Z kolei aktorzy zwykle muszą czekać na docenienie znacznie dłużej.

Akademia często każe młodym aktorom udowodnić swoją wartość przez lata. Przykładem jest Leonardo DiCaprio, który bardzo długo czekał na swojego Oscara - zauważa Czajka-Kominiarczuk w RMF FM.

Oscar waży cztery kilogramy... i potrafi krępować właścicieli

Sama statuetka to jeden z najbardziej rozpoznawalnych symboli popkultury. Została zaprojektowana w stylu art déco i jest pozłacana.

Ciekawostką jest to, że złota powłoka wymaga regularnego serwisowania, którym zajmuje się Akademia.

Kate Winslet z Oscarem za rolę w "Lektorze" / Darren Decker / ©A.M.P.A.S. / Materiały prasowe

Niektórzy laureaci trzymają swoje statuetki w bardzo nietypowych miejscach. Kate Winslet postawiła Oscara w toalecie. Aktorka uznała, że dzięki temu goście mogą wziąć statuetkę do ręki i wyobrazić sobie własne przemówienie oscarowe.

Kampania oscarowa - miliony dolarów w walce o statuetkę

Choć Oscary mają być nagrodą artystyczną, ogromną rolę odgrywa marketing. Studia filmowe potrafią wydać dziesiątki milionów dolarów na promocję swoich filmów w sezonie nagród. Organizowane są specjalne pokazy dla członków Akademii, spotkania z twórcami i wydarzenia promocyjne.

Coraz częściej patrzymy na Oscary nie tylko jak na rywalizację artystyczną, ale także marketingową - przyznaje autorka książki o hollywoodzkiej nagrodzie.

Akademicy głosują... jak zwykli widzowie

Członkowie Akademii nie zawsze oglądają wszystkie nominowane filmy. W anonimowych rozmowach przyznają, że czasem głosują na film obejrzany z dziećmi, produkcję znajomych twórców, albo po prostu na tytuł, który najbardziej zapadł im w pamięć.

Paradoksalnie najbardziej wymagającą kategorią jest najlepszy film międzynarodowy. W tym przypadku część akademików musi obejrzeć specjalne pokazy zgłoszonych produkcji.