Czy można matematycznie określić piękno? Rumuńska firma DreamAI SRL postanowiła to sprawdzić, analizując rysy twarzy piłkarzy biorących udział w tegorocznych mistrzostwach świata. W badaniu nie liczyły się popularność, styl, charyzma ani sportowe osiągnięcia - liczyły się wyłącznie proporcje twarzy, a wszystko według zasad słynnego złotego podziału.

Rodrigo De Paul / Nur Photo/East News / East News

Specjalne narzędzie AI - Golden Face Ratio - porównywało rysy twarzy piłkarzy z matematycznym ideałem harmonii.

Najlepszy wynik uzyskał Rodrigo De Paul z Interu Miami - 74,18 proc. zgodności ze złotym podziałem.

Cristiano Ronaldo uplasował się dopiero na 45. miejscu, mimo opinii jednego z najprzystojniejszych piłkarzy świata.

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Do analizy wybrano 150 zawodników, którzy najczęściej pojawiali się w wyszukiwarce Google. Specjalne narzędzie AI - Golden Face Ratio - porównało ich rysy twarzy z założeniami złotego podziału (podział odcinka na dwie części, w którym stosunek długości większej części do mniejszej jest równy stosunkowi całego odcinka do części większej), czyli koncepcji matematycznej od wieków wykorzystywanej do opisywania harmonii i estetyki.

Ów złoty podział, zwany też złotym stosunkiem lub złotym środkiem, znany był już w starożytności. Stosowano go m.in. w planach budowli na Akropolu. Im bliżej uzyskany wynik znajdował się do proporcji 1,618, tym wyżej zawodnik plasował się w rankingu.

Rodrigo De Paul nr 1 według AI

Kai Havertz / ALEXANDER HASSENSTEIN/Getty AFP/East News / East News

W tym nietypowym rankingu zwyciężył Rodrigo De Paul, argentyński pomocnik występujący na co dzień w Interze Miami. Jego wynik to 74,18 proc. zgodności ze złotym podziałem. Tuż za nim uplasował się niemiecki piłkarz Kai Havertz (74,10 proc.), a podium zamknął angielski skrzydłowy Noni Madueke (73,29 proc.). W pierwszej piątce znaleźli się również Mohamed Salah z Egiptu oraz brazylijski talent Endrick Felipe Moreira de Sousa.

Wysokie miejsca zajęli także znani z europejskich boisk Cody Gakpo, Bruno Fernandes, Alisson Becker, Neymar oraz Jude Bellingham.

Noni Madueke / RICHARD PELHAM/Getty AFP/East News / East News

AI niełaskawa dla Cristiano Ronaldo

Cristiano Ronaldo / PATRICIA DE MELO MOREIRA/AFP/East News / East News

Zaskoczeniem okazała się natomiast niska pozycja Cristiano Ronaldo. Portugalczyk, uznawany za jednego z najprzystojniejszych i najbardziej dbających o wizerunek sportowców świata, w zestawieniu DreamAI SRL znalazł się dopiero na 45. miejscu.

Twórcy rankingu podkreślają, że nie oceniali atrakcyjności w potocznym rozumieniu. Liczyły się wyłącznie matematyczne proporcje twarzy. Nie chodzi o ocenę stylu, wyglądu, pewności siebie ani atrakcyjności rynkowej danej osoby. To pokazuje, że piękno na papierze i piękno w rzeczywistości nie zawsze idą w parze - tłumaczy Georgi Dimitrov, dyrektor generalny DreamAI SRL.



