We wtorek, 16 czerwca, rozpoczyna się kolejny etap prac remontowych na węźle „Kombinat” w Nowej Hucie. Zmiany dotkną przede wszystkim pasażerów komunikacji miejskiej, którzy muszą przygotować się na nowe lokalizacje przystanków autobusowych. Prace potrwają do niedzieli, 21 czerwca.

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Od 16 czerwca w rejonie pętli autobusowej "Kombinat" w Nowej Hucie rozpocznie się kolejny etap prac remontowych. Torowcy skoncentrują swoje wysiłki w rejonie pętli autobusowej, co wpłynie na organizację ruchu autobusowego.

Zmiany w kursowaniu autobusów

W związku z remontem wprowadzone zostaną zmiany w obsłudze przystanków przez poszczególne linie autobusowe.

Oto najważniejsze informacje dla pasażerów:





Linie 132 i 139: przystankiem końcowo-początkowym będzie "Kombinat" 07 na Al. Solidarności. W kierunku "Dworzec Główny Zachód" i "Przybyszewskiego" autobusy będą zatrzymywać się na przystanku przelotowym "Kombinat" 04.

Linie 138, 242, 272: obsługują przystanek początkowy i końcowy "Kombinat" 09 na pętli.

Linie 142, 442, 601: w kierunku pętli "Os. Na Stoku" i "Zajezdni Bieńczyce" zatrzymują się na tymczasowym przystanku "Kombinat" 05 na ul. Ujastek, a w przeciwnym kierunku na przystanku przelotowym "Kombinat" 04.

Linia 149: w kierunku pętli "Szpital Okulistyczny" obsługuje przystanek przelotowy "Kombinat" 04.

Linia 172: przystankiem końcowym i początkowym będzie "Kombinat" 09 na pętli, a w kierunku "Lindego" - przystanek przelotowy "Kombinat" 04.

Linia 174: przystankiem końcowo-początkowym będzie "Kombinat" 05 (w stałej lokalizacji przed napisem Huta im. T. Sendzimira), a w kierunku "Os. Kurdwanów" - przystanek przelotowy "Kombinat" 04.

Jak podkreślają organizatorzy komunikacji miejskiej, rozkłady jazdy nie zostaną zmienione.





/ krakow.pl /

Warto pamiętać, że tramwaje wciąż nie kursują w kierunku przystanku "Kopiec Wandy". Przejezdność tramwajów utrzymana jest jedynie na trasie Al. Solidarności - ul. Ujastek.





Kiedy koniec utrudnień?



Prace remontowe w rejonie pętli "Kombinat" mają potrwać do niedzieli, 21 czerwca. Jednak pełne zakończenie wszystkich robót planowane jest na 3 lipca.

Pasażerowie powinni na bieżąco śledzić komunikaty dotyczące zmian w organizacji ruchu.



