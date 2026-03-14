​Barack i Michelle Obama po raz pierwszy pojawią się na Broadwayu w roli producentów. Ich firma Higher Ground odpowiada za produkcję spektaklu "Proof" ("Dowód"), który powraca na nowojorską scenę po ponad dwóch dekadach. Sztuka Davida Auburna, nagrodzona wcześniej Tony i Pulitzerem, miała swoją premierę na Broadwayu w 2000 roku.

Obamowie debiutują na Broadwayu jako producenci spektaklu "Proof" / COREY SIPKIN / AFP / East News

Nowa inscenizacja "Proof" to nie tylko debiut producencki Obamów, ale także aktorski debiut na Broadwayu dla Dona Cheadle’a, znanego z filmów Marvela i "Hotelu Rwanda", oraz Ayo Edebiri. W obsadzie znaleźli się także Samira Wiley i Jin Ha. Oficjalna premiera spektaklu w teatrze Booth zaplanowana jest na 16 kwietnia, a pokazy przedpremierowe ruszą już 31 marca. Reżyserem przedstawienia jest Thomas Kail, twórca "Hamiltona", a jednym z producentów - Mike Bosner.

W oświadczeniu przesłanym portalowi Variety Barack i Michelle Obama podkreślili, że są dumni z udziału w tej produkcji. "Proof" - jak zaznaczyli - to historia, która stawia ważne pytania o geniusz, wątpliwości i dziedzictwo po najbliższych.

Sztuka opowiada o Catherine, córce wybitnego matematyka Roberta. Po śmierci ojca kobieta musi udowodnić, że jest on autorem przełomowego dowodu matematycznego. Jednocześnie zmaga się z obawą o własne zdrowie psychiczne.

Po sukcesie na Broadwayu "Proof" była wystawiana m.in. w Londynie i Australii. W brytyjskiej wersji główną rolę grała Gwyneth Paltrow, która powtórzyła ją w filmowej adaptacji z 2005 roku.