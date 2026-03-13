Marta Nieradkiewicz - aktorka, którą mogliśmy oglądać m.in. w serialach takich jak "Barwy szczęścia", "Pakt" czy "Ultraviolet", w wywiadzie dla TVN24 opowiedziała o swoim zmaganiu się z chorobą nowotworową. Zachęciła też do korzystania z badań profilaktycznych.

Marta Nieradkiewicz (zdj. z 2025 r. ) / Jerzy Uklejewski / PAP

Marta Nieradkiewicz ujawniła, że choruje na raka piersi. Sama wymacałam sobie guza, sama go odkryłam. Początkowo nie mogłam w to uwierzyć, to był dla mnie szok - wspominała artystka.

Myślałam, że takie rzeczy mnie nie dotyczą. Okazało się, że jest inaczej. Było to bardzo trudne do przyjęcia, ale jednak przyjmuję to, co na mnie spadło - podkreśliła aktorka.

Nieradkiewicz zwróciła uwagę, że medycyna jest na zupełnie innym poziomie niż kiedyś, jeśli chodzi o walkę z nowotworami, które są chorobą cywilizacyjną. To, co nas może chronić najbardziej, to są badania - stwierdziła.

W wywiadzie aktorka przyznała, że miała dość ukrywania swojej choroby. Słyszałam sugestie, żebym nie pokazywała się w takiej formie. Był moment, że czułam się zawstydzona, że mnie spotkała ta choroba - wspominała.

Nie chodziłam w peruce, były spojrzenia, które się ode mnie odwracały. Było też wiele wspaniałych gestów, które dały mi ogromną siłę, żeby iść dalej - podsumowała Nieradkiewicz.

Marta Nieradkiewicz jest absolwentką łódzkiej filmówki. W ostatnich latach mogliśmy ją oglądać w takich filmach jak "Trzy miłości", "Kobieta z..." czy "Lęk".

Nieradkiewicz występowała też w popularnych serialach. To m.in. "Wielka woda", "Otwórz oczy", "Ultraviolet" czy "Solid gold". Na początku swojej kariery pojawiała się także w "Barwach szczęścia".