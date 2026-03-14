W Petersfield, niewielkim miasteczku w Wielkiej Brytanii, kierowcy coraz częściej zmuszeni są odwiedzać warsztaty samochodowe z powodu... wiewiórek. Te sprytne gryzonie upodobały sobie komory silników samochodów jako miejsce do przechowywania swoich zimowych zapasów żołędzi, co prowadzi do zaskakujących i kosztownych problemów technicznych.

Wiewiórki chowają żołędzie w silnikach samochodów w Petersfield – nietypowy problem kierowców / Simon Czapp/Solent News & Photo Agency / East News

Petersfield, spokojne na co dzień miasteczko targowe w brytyjskim hrabstwie Hampshire, stało się areną nietypowej przepychanki - między kierowcami a niezwykle zaradnymi wiewiórkami. Jak się okazuje, te zwinne gryzonie, zamiast tradycyjnie zakopywać żołędzie w ziemi lub chować je w dziuplach drzew, coraz częściej wybierają samochody jako swoje magazyny na zimę.

Najbardziej spektakularny przypadek dotyczył Volkswagena Golfa, w którym mechanicy odkryli aż 200 żołędzi upchniętych w rurze dolotowej powietrza.

Początkowo samochód trafił do warsztatu z objawami typowymi dla awarii turbosprężarki - tracił moc, a na desce rozdzielczej świeciła się kontrolka silnika. Jednak rutynowa kontrola szybko ujawniła prawdziwą przyczynę problemów.

Znaleźliśmy rurę pełną żołędzi. Musiało ich być 100, 200 - relacjonował mechanik Leigh Belton, nie kryjąc rozbawienia.

Jednocześnie ostrzegał, że takie działania gryzoni mogą prowadzić do poważnych awarii i kosztownych napraw.

Mechanicy zaapelowali do mieszkańców Petersfield o czujność i regularne sprawdzanie swoich pojazdów, zwłaszcza jeśli samochody są parkowane w pobliżu terenów zielonych.