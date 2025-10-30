Czwarty sezon popularnego serialu „Biały Lotos” ma przenieść widzów do najbardziej ekskluzywnych hoteli Francji. Choć HBO nie potwierdziło jeszcze oficjalnie wyboru lokalizacji, twórcy produkcji już poszukują idealnych miejsc w Paryżu i na Lazurowym Wybrzeżu.

Nowy sezon "Białego Lotosu" najprawdopodobniej będzie się rozgrywał we Francji / Avalon/ Shutterstock / PAP

Po Hawajach, Sycylii i Tajlandii "Biały Lotos" zmienia lokalizację. Nowy sezon ma być kręcony we Francji.

HBO zakończyło współpracę z siecią Four Seasons i szuka nowych, luksusowych hoteli do zdjęć.

Żaden z hoteli nie został jeszcze oficjalnie wybrany.

Zdjęcia mają ruszyć w przyszłym roku.

Fabuła czwartego sezonu ma być podobna do poprzednich, a główna akcja rozegra się najprawdopodobniej na południu Francji i w Paryżu.

Szczegóły fabuły są nieznane, ale można spodziewać się nowej grupy turystów, luksusowego otoczenia i kryminalnej intrygi.

Nowy sezon, nowe lokalizacje

Po egzotycznych sceneriach Hawajów, Sycylii i Tajlandii, "Biały Lotos" szykuje się do kolejnej spektakularnej zmiany otoczenia. Do tej pory kolejne sezony serialu "Biały Lotos" realizowane były w hotelach sieci Four Seasons.

HBO nie przedłużyło jednak marketingowej współpracy z tą siecią, stąd poszukiwania nowego miejsca nadającego się do zdjęć do produkcji stworzonej przez Mike’a White’a. W grę wchodzą teraz m.in. hotele sieci Ritz oraz hotel Le Lutetia należący do sieci Mandarin Oriental mieszczące się w Paryżu, o czym informuje portal Variety.

Paryż i Lazurowe Wybrzeże w centrum uwagi

Pięciogwiazdkowy La Lutetia, otwarty w 1910 roku, to miejsce szczególne. Gościły w nim takie sławy jak Charlie Chaplin, Ernest Hemingway czy Pablo Picasso. Również legendarny Ritz, działający od 1898 roku, jest brany pod uwagę jako potencjalna lokalizacja zdjęć.

Według źródeł zbliżonych do produkcji, żadne z miejsc nie zostało jeszcze oficjalnie zarezerwowane, a zdjęcia mają rozpocząć się dopiero w przyszłym roku.

Spodziewane jest, że fabuła czwartego sezonu "Białego Lotosu" przypominać będzie strukturą tę znaną z poprzedniej odsłony. Zdjęcia do trzeciego sezonu kręcone były głównie na wyspie Koh Samui, a także w stolicy Tajlandii, Bangkoku. Spodziewane jest więc, że główna akcja czwartego sezonu rozgrywać się będzie na południu Francji, a jej część w Paryżu.

Fabuła owiana tajemnicą

Szczegóły dotyczące fabuły czwartego sezonu "Białego Lotosu" pozostają nieznane. Można jednak przypuszczać, że twórca serialu, Mike White, ponownie postawi na sprawdzony schemat: nowa grupa turystów, luksusowe otoczenie i zagadkowa kryminalna intryga. Spekuluje się również, że w obsadzie pojawią się znane francuskie gwiazdy, co szczególnie może się spodobać europejskiej publice.