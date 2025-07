Kathy Bates zaskoczyła fanów kina. Aktorka znana między innymi z odgrywanej roli w filmie Misery (1990) czy Schmidt (2022). Tym razem, pojawia się w reboocie serialu CBS "Matlock". W wieku 77 lat zostaje najstarszą nominowaną do prestiżowej nagrody za pierwszoplanową rolę żeńską w serialu dramatycznym.

Aktorka Kathy Bates / Avalon / PAP/AVALON

Postać, która intryguje

W reboocie serialu "Matlock" z 1986 roku Kathy Bates wcieliła się w tytułową postać Madeline "Matty" Matlock. Dziesiątki lat po tajemniczym i tragicznym przejściu na emeryturę powraca do świata prawniczego. Sprytna i odporna prawniczka, według oficjalnych informacji, musiała zająć się wychowaniem wnuka po tym, jak jego matka zginęła w wypadku samochodowym. Na Matlock ciążyły długi jej zmarłego i uzależnionego od hazardu męża. Zatrudniona w renomowanej firmie prawniczej Matty ma o wiele młodszą od siebie przełożoną - Olympię.

Osiągnięcia aktorki

Do tej pory Bates była nominowana w kategorii na najlepszą rolę pierwszoplanową Emmy. W wieku 64 lat pojawiła się jako najstarsza nominowana do tej prestiżowej nagrody. Uplasowała się na piątym miejscu wśród najstarszych nominowanych. W 2011 i 2012 roku wyróżniona za rolę w serialu "Harry’s Law". Nagrody wówczas nie zdobyła, ale ma na swoim koncie dwie nagrody Emmy za gościnny występ w "Dwóch i pół" oraz za drugoplanową rolę w "American Horror Story: Sabat".

Aż 7 lat - tyle wynosi pobity rekord wieku przez Kathy Bates. Dotychczasową najstarszą aktorką była Angela Lansbury. Nominowana do Emmy w 1997 roku za pierwszoplanową rolę w serialu "Napisała: Morderstwo". Miała wtedy 70 lat.

Co z resztą nominacji?

Najwięcej nominacji do nagród Emmy, bo aż 142 zyskały produkcje platformy HBO MAX. Wśród produkcji pojawiły się filmy "Pingiwn", "Biały Lotos", "The Last of Us", "Hacks". Platforma Apple TV+ otrzymała 27 nominacji za "Rozdzielenie". Świetnym wynikiem może pochwalić się również produkcja tej samej platformy, komediowe "Studio" z 23 nominacjami.

Rozdanie nagród odbędzie się w niedzielę 14 września.