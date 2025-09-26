Do obsady kinowej adaptacji „Lalki” dołącza Borys Szyc, który wcieli się w postać barona Krzeszowskiego. Aktor zdradza, jak widzi swojego bohatera i zapowiada satyryczny wymiar tej roli. Zdjęcia do filmu trwają, a na ekranie pojawi się plejada gwiazd polskiego kina.

Borys Szyc i Łukasz Garlicki na premierze serialu "Warszawianka" / Paweł Wodzyński / East News

Baron Krzeszowski oczami Borysa Szyca

Kilka tygodni temu twórcy filmowej "Lalki" ogłosili, że baronową Krzeszowską kreuje Maja Ostaszewska. W piątek dowiedzieliśmy się, kto wciela się w jej niesfornego męża. Ta rola przypadła Borysowi Szycowi.

Aktor ten, cytowany w komunikacie prasowym, tak oto charakteryzuje swoją postać: "Baron Krzeszowski to karykatura arystokraty, który wszystko przegrał, ale wciąż trzyma się pozorów. Dziś ta postać jest satyrą na ludzi żyjących ponad stan, przywiązanych do statusu i formy, a kompletnie oderwanych od rzeczywistości. Znamy to, prawda? A poza tym - kto by nie chciał pojedynkować się z Wokulskim?!"

Szyc stworzył pamiętne role w takich filmach jak "Wojna polsko-ruska", "Symetria", "Kret", "Zimna wojna" i serialu "Warszawianka". Od lat występuje też w warszawskim Teatrze Współczesnym.

Zdjęcia trwają

Prace na planie filmowej "Lalki" rozpoczęły się 22 lipca. Za reżyserię odpowiada Maciej Kawalski, znany z filmu "Niebezpieczni dżentelmeni". Autorem zdjęć jest Piotr Sobociński jr, który pracował przy takich tytułach jak "Boże Ciało", "Wesele" czy "Wołyń". Produkcję realizuje Gigant Films.

W głównych rolach zobaczymy Marcina Dorocińskiego jako Stanisława Wokulskiego oraz Kamilę Urzędowską jako Izabelę Łęcką. W obsadzie znaleźli się także Marek Kondrat (Ignacy Rzecki), Agata Kulesza (pani Meliton), Andrzej Seweryn (Tomasz Łęcki) i Mateusz Damięcki (Kazimierz Starski).