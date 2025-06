W listopadzie na platformie Netflx będzie miał premierę "Heweliusz" - serial w reżyserii Jana Holoubka. To produkcja inspirowania historią katastrofy promu "Jan Heweliusz" z 1993 r. Zginęło wtedy 36 pasażerów i 20 członków załogi. Do sieci trafił właśnie pierwszy teaser serialu.

Zdjęcie z planu "Heweliusza' / Robert Pałka / Materiały prasowe

To historia z jednej strony katastroficzna - dziejąca się wśród śmiercionośnego żywiołu, a z drugiej niesłychanie ludzka. Opowiadamy o tragedii i o samotności. I o godności, którą mimo wszystko się zachowuje - mówi reżyser serialu "Heweliusz" Jan Holoubek. To dla nas ważne, dotyka nas to, bo pracujemy na realnych historiach. Czuję ogromną odpowiedzialność, ponieważ robimy serial, który jest ważny dla wielu ludzi - dodaje.

Wideo youtube

Największym wyzwaniem było opowiedzenie historii, w której wszystko wydaje się już wiadome - jak znaleźć dramaturgię w wieloletniej walce o honor i sprawiedliwość. Ważne było zbudowanie napięcia i emocji, kiedy procesy i decyzje Izb rozciągnięte na lata musieliśmy zamknąć w zaledwie pięciu odcinkach serialu - tłumaczy producentka serialu Anna Kępińska.

Borys Szyc na planie serialu "Heweliusz" / Netflix / Materiały prasowe

Za scenariusz "Heweliusza" odpowiada Kasper Bajon. Autorem zdjęć jest Bartek Kaczmarek, a twórcą scenografii Marek Warszewski. Muzykę do serialu stworzył Jan Komar.

W obsadzie "Heweliusza" znalazło się wielu znanych aktorów. To m.in. Magdalena Różczka, Michał Żurawski, Konrad Eleryk, Michalina Łabacz, Borys Szyc, Tomasz Schuchardt, Justyna Wasilewska i Andrzej Konopka.

Konrad Eleryk na planie "Heweliusza" / Netflix / Materiały prasowe

Na ekranie zobaczymy również Jacka Komana, Magdalenę Zawadzką, Jana Englerta, Jacka Belera, Dariusza Chojnackiego, Annę Dereszowską, Marcina Januszkiewicza, Bartłomieja Kotschedoffa, Mirosława Kropielnickiego i Joachima Lamżę.