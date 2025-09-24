Jedna z najważniejszych powieści XX wieku, "Dom duchów" Isabel Allende, już wkrótce otrzyma nowe życie w postaci serialu. Ekranizacja bestsellerowej książki zostanie wyemitowana na platformie Prime Video w 2026 roku.

„Dom duchów” Isabel Allende powraca! Kultowa powieść doczeka się serialowej adaptacji / Shutterstock

"Dom duchów" to nie tylko literacki fenomen, ale i dzieło, które na stałe zapisało się w historii światowej literatury. Od premiery w 1982 roku powieść Isabel Allende sprzedała się w ponad 20 milionach egzemplarzy na całym świecie. Książka określana jest mianem jednej z najważniejszych pozycji XX wieku i do dziś zachwyca czytelników wielopokoleniową historią rodu Truebów, nasyconą realizmem magicznym, społecznymi przemianami i silnymi emocjami.

Filmowa przeszłość i kontrowersje

To nie pierwsza próba przeniesienia "Domu duchów" na ekran. W 1993 roku powstał film "Dom dusz" z gwiazdorską obsadą: Meryl Streep, Jeremy Irons i Antonio Banderas wcielili się w główne role. Produkcja spotkała się jednak z krytyką dotyczącą doboru obsady i używanych przez aktorów akcentów, które - zdaniem wielu - nie oddawały autentycznego klimatu chilijskiej rodziny Tuebów.

Isabel Allende po latach tłumaczyła ten wybór: W filmie z początku lat 90. potrzebne były duże nazwiska, a widzowie nie byli przyzwyczajeni do czytania napisów. Autorka broniła też producentów, którzy w tamtym czasie musieli liczyć się z oczekiwaniami rynku.

Nowa adaptacja - nowa jakość

Czasy się jednak zmieniły. Jak podkreśla sama Allende, dziś widzowie są otwarci na produkcje w różnych językach i cenią autentyczność oraz aktorskie umiejętności bardziej niż rozpoznawalność nazwisk. Świadomość widzów zmieniła się na tyle, że najważniejsza jest jakość danej produkcji i umiejętności aktorskie - przekonuje pisarka.

To właśnie dlatego serialowa adaptacja "Domu duchów" będzie w całości zrealizowana w języku hiszpańskim, z udziałem latynoskich artystów. Wśród odtwórców głównych ról znaleźli się: Aline Kuppenheim (Nivea del Valle), Fernanda Urrejola (Blanca Trueba), Alfonso Herrera (Esteban Trueba), Rochi Hernandez (Alba) oraz Dolores Fonzi i Nicole Wallace, które zagrają Clarę del Valle na różnych etapach jej życia.

Kulisy powstawania serialu

Ośmioodcinkowa produkcja powstaje pod czujnym okiem showrunnerów: Franciski Alegrii, Fernandy Urrejoli i Andresa Wooda. W gronie producentów znalazła się również znana aktorka i producentka Eva Longoria. Serial zapowiedziano podczas konferencji prasowej w Santiago, gdzie zaprezentowano także pierwsze fragmenty produkcji.

Premiera już w 2026 roku - emocje gwarantowane!