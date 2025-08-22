Raper Lil Nas X został aresztowany po porannym incydencie w Los Angeles. Policja informuje, że artysta spacerował po jednej z głównych ulic miasta, ubrany jedynie w bieliznę, a następnie "rzucił się" na funkcjonariuszy. Lil Nas X trafił do szpitala z podejrzeniem przedawkowania, a następnie do aresztu.

Raper Lil Nas X zatrzymany przez policję w Los Angeles / Collin Xavier/Image Press Agency ABACA / PAP/EPA

O godzinie 5:30 rano lokalnego czasu policja otrzymała zgłoszenie o mężczyźnie przechadzającym się w samej bieliźnie po słynnym Ventura Boulevard w Los Angeles.

Na miejsce szybko przybyli funkcjonariusze, którzy - jak podkreśla rzecznik policji - rozpoznali w nietypowo ubranym przechodniu znanego rapera Lil Nas X, czyli Montero Lamara Hilla.

Według oficjalnych informacji przekazanych przez policję w Los Angeles, sytuacja szybko wymknęła się spod kontroli. Po przybyciu na miejsce funkcjonariusze podjęli próbę rozmowy z artystą, jednak ten miał "rzucić się" na nich. Skutkowało to natychmiastowym zatrzymaniem pod zarzutem napaści na funkcjonariuszy oraz utrudniania wykonywania czynności służbowych.

Policja podkreśla, że podczas interwencji Lil Nas X wydawał się być w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem substancji psychoaktywnych, dlatego podjęto decyzję o przewiezieniu go do szpitala. Jak przekazał rzecznik policji Charles Miller, istniało podejrzenie przedawkowania narkotyków.

Choć szczegółowe informacje o stanie zdrowia artysty nie zostały ujawnione, wiadomo, że po kilku godzinach opuścił on szpital. Obecnie przebywa w areszcie.

Kim jest Lil Nas X? Gwiazda, która nie przestaje zaskakiwać

Montero Lamar Hill, szerzej znany jako Lil Nas X, to 26-letni raper i piosenkarz z Atlanty, który błyskawicznie zdobył światową sławę dzięki przebojowi "Old Town Road". Utwór, łączący elementy country i hip-hopu, spędził rekordowe 19 tygodni na szczycie listy Billboard Hot 100. Kariera artysty to nieustanna gra z konwencją i oczekiwaniami - jego debiutancki album "Montero" z 2021 roku zdobył uznanie krytyków i był nominowany do nagrody Grammy w kategorii Album Roku.

