Spotkałyśmy się w kawiarni jednego z warszawskich kin, dlatego czasem usłyszycie w nagraniu dźwięk ekspresu do kawy. Kasia Smutniak wpadła na chwilę do stolicy, na co dzień mieszka we Włoszech. Jest tam bardzo znana i lubiana. 22 sierpnia do polskich kin wchodzi film "Diamenty", w którym gra jedną z głównych ról. "Jedzenie jest prawdziwe, kostiumy są prawdziwe, emocje są prawdziwe. Jak w każdym filmie Ferzana" - mówi w RMF FM Kasia Smutniak.

"Diamenty" w reżyserii pochodzącego z Turcji, a mieszkającego w Rzymie Ferzana Özpetka to barwna, poruszająca opowieść o kobietach i ich marzeniach. Kasia Smutniak w rozmowie z RMF FM opowiada, że w przypadku tego filmu "wskakiwał na pokład, kto chciał i mógł, na początku nie było scenariusza". O filmie mówi, że jest bardzo intymny i osobisty. To jest film, który w jakimś sensie oddaje hołd kobietom, ich sile, wrażliwości, ich cierpieniu, wytrwałości. Kobiety, jak nikt, potrafią się zjednoczyć i głęboko zrozumieć - mówi w RMF FM aktorka. A Ferzan od lat "opowiada" kobiety, jest zafascynowany kobietami i ich siłą - dodaje.

Lata 70., Rzym, pracownia krawiecka prowadzona przez dwie siostry, w której powstają niezwykle piękne i dopracowane kostiumy filmowe. To w tej szwalni kobiety razem jedzą, razem się śmieją, płaczą, poznajemy ich namiętności, tęsknoty i lęki. Każda jest inna, ale wszystkie podzielają pasję do szycia. Oddaliśmy też hołd szwaczkom - mówi w RMF FM Kasia Smutniak. Zrobiłam ten film dla kostiumu - żartuje aktorka.

Jej kreacja w "Diamentach" jest więcej niż spektakularna. Reżyser podkreśla, że do stworzenia filmu zainspirowały go pomieszczenia pracowni krawieckich, gdzie dominowały kobiety. Zainteresowały go historie twórczyń kostiumów, projektantek, które testowały tkaniny, dotykały materiałów, wytrwale szukały idealnych połączeń kolorystycznych, ornamentów, czasem tworząc prawdziwe dzieło sztuki. Warto zwrócić uwagę na oryginalne kostiumy noszone przez Claudię Cardinale w "Lamparcie" lub przez Romy Schneider w filmie "Ludwig". Oba tytuły to filmy w reżyserii Viscontiego.

Kasia Smutniak jest aktorką, ale ma też na koncie debiut reżyserski. "Mur" to pierwszy dokument o sytuacji na granicy polsko - białoruskiej. Film miał swoją światową premierę na Międzynarodowym Festiwalu Filmowym w Toronto. We Włoszech został nagrodzony prestiżową nagrodą Nastro d’Argento dla najlepszego dokumentu roku przyznawaną przez włoskich dziennikarzy i krytyków. Mam w planach dwa projekty, nad którymi pracuję równocześnie - mówi w RMF FM Smutniak. Ale na razie nie zdradza szczegółów, uznając, że im ciszej wokół planów, tym dla nich lepiej.

W filmie "Diamenty" włoski klimat, kolory i humor nadają lekkości tej opowieści o emocjach. Ferzan Özpetek to jeden z najbardziej wrażliwych reżyserów współczesnego kina. "Diamenty" są filmem pełnym czułości i pasji. Reżyser zebrał wokół siebie swoje ulubione aktorki.

We Włoszech "Diamenty" podbiły serca ponad dwóch milionów widzów. Do polskich kin film wchodzi 22 sierpnia.