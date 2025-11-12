Współczesne związki, zarówno te formalne, jak i nieformalne, coraz częściej stają przed wyzwaniami, które jeszcze kilkadziesiąt lat temu były rzadkością. W dobie emancypacji kobiet, zmieniających się ról społecznych i rosnącej świadomości prawnej, rozmowa o zabezpieczeniu majątku, prawach i obowiązkach w małżeństwie oraz o tym, jak mądrze się rozwieść, nabiera szczególnego znaczenia. Ekspertka prawa rodzinnego Eliza Kuna w rozmowie z Odetą Moro w RMF FM wyjaśnia, jak przygotować się do ślubu, na co zwrócić uwagę w przypadku rozstania oraz jakie pułapki czyhają na pary żyjące bez formalizacji związku.

Rozwód bez tajemnic: Jak mądrze zadbać o majątek, dzieci i przyszłość

Wspólność majątkowa, intercyza i rozdzielność majątkowa to kluczowe kwestie, które warto rozważyć jeszcze przed ślubem, by uniknąć problemów w razie rozwodu.

Związki nieformalne są w Polsce prawnie nieuregulowane, co może prowadzić do poważnych komplikacji przy rozstaniu, dziedziczeniu czy podziale majątku.

Świadomość prawna, transparentność finansowa i rozmowa o pieniądzach w związku to najlepsze sposoby na uniknięcie nieporozumień i zabezpieczenie swojej przyszłości .

Małżeństwo - romantyczna wizja kontra rzeczywistość prawna

Współczesne małżeństwa coraz częściej zderzają się z rzeczywistością, która odbiega od wyidealizowanego obrazu znanego z filmów czy literatury. Jak zauważa ekspertka prawa rodzinnego: ta romantyzacja związków małżeńskich szczególnie i ta opowieść o tym, jak to piękna będzie ta biała suknia ślubna, te wieloletnie przygotowania do ślubu... a kompletnie nie zastanawiają się, co będzie ten dzień po. Wiele osób, planując ślub, skupia się na uroczystości, zapominając o konsekwencjach prawnych i finansowych, które niesie za sobą zawarcie związku małżeńskiego.

W trakcie konsultacji dotyczących spraw rodzinnych zauważalne są różnice w podejściu kobiet i mężczyzn.

Jak przychodzi do mnie klientka na konsultacje, to bardzo często jedyne co ją interesuje, to kwestia dzieci i opieki nad dziećmi - podkreśla ekspertka. Z kolei mężczyźni częściej skupiają się na sprawach majątkowych, pytając o podział majątku, oszczędności, inwestycje czy fundusze.

Jest taki mechanizm, który mi się sprawdza od kilkunastu lat i to widać po prostu - dodaje. Ekspert zaznacza, że choć zdarzają się wyjątki, to jednak małżeństwo i rodzina częściej definiują tożsamość kobiet.

Wspólność majątkowa i intercyza - co warto wiedzieć przed ślubem?

Zawarcie małżeństwa w Polsce automatycznie oznacza powstanie wspólności majątkowej. Oznacza to, że wszystkie dochody i zobowiązania są wspólne, niezależnie od tego, kto ile zarabia. W przypadku rozwodu majątek dzieli się zazwyczaj po połowie. Coraz więcej osób rozważa podpisanie intercyzy, czyli umowy o rozdzielności majątkowej, jednak wciąż bywa to tematem tabu.

Rozdzielność to nie znaczy, że my się od razu będziemy musieli rozstawać jutro czy za tydzień - podkreśla adwokatka.

Warto także pamiętać, aby zachować kontrolę nad własnymi finansami, nawet będąc w związku: Dbaj o to, żeby twoje aktywa były na twoje nazwisko. (...) Pamiętaj o tym, żeby to konto było faktycznie wspólne, żebyś ty miał lub miała kontrolę nad tym, co się dzieje z tymi pieniędzmi.

Związki nieformalne: życie na kocią łapę i jego konsekwencje

W Polsce coraz więcej par decyduje się na życie bez ślubu. Niestety, brak regulacji prawnych dotyczących związków partnerskich sprawia, że w przypadku rozstania pojawia się wiele problemów z podziałem majątku, dziedziczeniem czy nawet dostępem do informacji medycznych o partnerze. To jest ekwilibrystyka i to jest jakby gaszenie pożarów prawnych - mówi Eliza Kuna.

Wspólne zakupy, remonty czy inwestycje mogą prowadzić do sporów, których rozstrzygnięcie bywa skomplikowane i kosztowne.

Spadki, darowizny i długi - jak się zabezpieczyć?

Kwestie dziedziczenia i odpowiedzialności za długi to kolejne aspekty, które warto przemyśleć. Spadki i darowizny co do zasady są majątkiem osobistym, jednak dochód z najmu odziedziczonej nieruchomości już podlega wspólności majątkowej. W przypadku długów, obecnie dziedziczy się je z dobrodziejstwem inwentarza, czyli do wysokości aktywów. Jednak, jak podkreśla adwokatka: trzeba bardzo uważnie i mądrze rozważyć decyzję, czy warto zawsze ten spadek przyjmować.

Oszustwa finansowe w związkach - jak nie dać się nabrać?

W dobie portali randkowych i aplikacji coraz częściej dochodzi do oszustw finansowych na tle romantycznym. Najczęściej ofiarami są kobiety, które w trudnych momentach życia dają się zmanipulować oszustom obiecującym miłość i wsparcie. Ich celem jest to oszustwo finansowe i oni obiecują - słuchaj, ja mam takie doświadczenie w biznesie, takie koneksje, załóżmy razem firmę albo daj mi te pieniądze, ja je zainwestuję. W przypadku wyłudzeń warto zgłaszać sprawę na policję, choć odzyskanie pieniędzy bywa trudne.

Alimenty i opieka nad dziećmi po rozstaniu

Rozstanie rodziców to nie tylko podział majątku, ale przede wszystkim konieczność ustalenia opieki nad dziećmi i wysokości alimentów. O sprawach naszych dzieci i o tym, do jakiej szkoły powinny chodzić i kto je powinien odbierać po zajęciach, powinniśmy decydować my sami jako rodzice - podkreśla ekspertka w rozmowie z RMF FM, zachęcając do mediacji. Wysokość alimentów często budzi emocje, a niepłacenie ich może skończyć się nawet karą pozbawienia wolności.

Upadłość konsumencka i odpowiedzialność za długi partnera

Wspólnota majątkowa oznacza również wspólną odpowiedzialność za długi. W przypadku problemów finansowych jednego z małżonków, upadłość konsumencka może być rozwiązaniem, choć nie zawsze jest to możliwe, zwłaszcza jeśli para posiada nieruchomość. Podpisanie intercyzy przed ślubem pozwala uniknąć odpowiedzialności za zobowiązania partnera.

Wiedza, świadomość i rozmowa o pieniądzach w związku to najlepsze sposoby na uniknięcie problemów. Ekspertka podkreśla, że: zawsze wiedza, świadomość i edukacja i rozsądek w tym wszystkim, czyli nie dawanie całego serca na talerzu i na dłoni, ma naprawdę rację bytu.

Według adwokatki warto zadbać o swoje interesy, nawet jeśli wydaje się to mało romantyczne - życie potrafi zaskakiwać, a odpowiednie przygotowanie może uchronić przed wieloma trudnościami.