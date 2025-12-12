Gitara, której Kurt Cobain używał podczas występu Nirvany w ramach cyklu "MTV Unplugged", trafiła na stałe do zbiorów londyńskiej uczelni muzycznej, Royal College Of Music. Wcześniej została sprzedana na aukcji za 6 milionów dolarów. Stała się w ten sposób najdroższą gitarą świata i najdroższą pamiątką po kultowym zespole.

Martin D-18E - gitara Kurta Cobaina / James Manning/Press Association / East News

Koncert Nirvany w ramach "MTV Unplugged" odbył się w 1993 roku. Był to jeden z ostatnich występów telewizyjnych Nirvany przed śmiercią Kurta Cobaina.

Jedynym instrumentem, na którym wtedy grał Cobain, była gitara Martin D-18E. Lider Nirvany kupił ten egzemplarz w 1993 roku, a następnie go przerobił, by móc grać na nim lewą ręką.

W 2020 roku gitara została sprzedana na aukcji za 6 milionów dolarów. Stała się rekordzistką w trzech kategoriach: najdroższa gitara świata, najdroższa gitara akustyczna oraz najdroższa pamiątka po Nirvanie.

Gitarę Cobaina kupił Peter Freedman - założyciel i prezes firmy RØDE Microphones, australijskiego giganta audio.



Freedman wypożyczył instrument na potrzeby półrocznej wystawy "Kurt Cobain: Unplugged", zorganizowanej przez Royal College of Music w Londynie. Mam nadzieję, że zainspiruje ona nowe pokolenie muzyków - stwierdził. Ekspozycja trwała do listopada.

Teraz gitara trafi na stałe do zbiorów Royal College of Music w Londynie, dzięki darowiźnie Freedmana. Dołączy do innych historycznych instrumentów.



Ten element otwiera możliwość zaprezentowania w przyszłości wystawy międzynarodowej publiczności. Jest on również symbolem niezachwianego wsparcia Petera dla sztuk performatywnych i jego niezachwianej wiary w moc edukacji, która może zmieniać życie - powiedział James Williams, dyrektor Royal College of Music.