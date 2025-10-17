Ace Frehley, gitarzysta i współzałożyciel legendarnego zespołu Kiss, zmarł w czwartek w wieku 74 lat. Artysta, znany ze swojego kosmicznego makijażu i gitar emitujących dym, odszedł "w otoczeniu rodziny w Morristown w stanie New Jersey, po niedawnym upadku" - poinformował jego agent.

Muzyk odszedł w otoczeniu rodziny w Morristown w stanie New Jersey po niedawnym upadku.

Gene Simmons i Paul Stanley nazwali go "niezastąpionym żołnierzem rocka" i częścią "wiecznego dziedzictwa Kiss".

Rodzina muzyka wydała oświadczenie, w którym przekazała, że jest "całkowicie zdruzgotana i załamana" śmiercią Ace'a Freshleya, ale będzie "pielęgnować jego uśmiech i wspominać dobroć, jaką obdarzał innych".

Zespół Kiss, z przebojami takimi jak "Rock and Roll All Nite" czy "I Was Made for Lovin’ You", zasłynął z teatralnych koncertów pełnych ognia, sztucznej krwi i widowiskowych kostiumów przypominających zbroje. Muzycy występowali w butach na platformach, w perukach i charakterystycznym czarno-białym makijażu.

W oryginalnym składzie zespołu, obok Frehleya, występowali wokalista i gitarzysta Paul Stanley, basista Gene Simmons oraz perkusista Peter Criss.

Członkowie grupy przyjmowali sceniczne alter ego inspirowane komiksami - Frehley znany był jako "Kosmiczny As" i "Człowiek z Kosmosu". Często wykorzystywał pirotechnikę, dzięki czemu jego gitara świeciła, dymiła lub wystrzeliwała rakiety.

Gene Simmons i Paul Stanley wydali wspólne oświadczenie

"Jesteśmy zdruzgotani śmiercią Ace’a Frehleya. Był nieocenionym i niezastąpionym żołnierzem rocka w najważniejszych rozdziałach historii zespołu. Jest i zawsze będzie częścią dziedzictwa Kiss".

Ace Frehley, właściwie Paul Daniel Frehley, urodził się w Nowym Jorku w rodzinie z muzycznymi tradycjami. Na gitarze zaczął grać w wieku 13 lat. Zanim dołączył do Kiss, występował w lokalnych zespołach, a w wieku 18 lat pracował jako techniczny Jimiego Hendriksa.

Kiss zdobył ogromną popularność w połowie lat 70., sprzedając dziesiątki milionów płyt i tworząc potężne imperium marketingowe oparte na swoim wizerunku. Największym przebojem grupy w USA była ballada "Beth", która w 1976 roku dotarła do 7. miejsca listy Billboard Hot 100.

"Na makijaż trzeba zasłużyć", czyli konflikty, odejścia i powroty

W 2024 roku zespół sprzedał swój katalog muzyczny, markę i prawa autorskie szwedzkiej firmie Pophouse Entertainment Group za ponad 300 mln dol.

Frehley przez lata wielokrotnie wchodził w konflikty z pozostałymi członkami Kiss. Opuścił zespół w 1982 roku, gdy grupa zrezygnowała z makijażu. Jego miejsce zajął Vinnie Vincent, choć - jak później wspominał Paul Stanley - rozważano nawet zatrudnienie Eddiego Van Halena.

Do Kiss wrócił w połowie lat 90. w ramach triumfalnego powrotu oryginalnego składu. Odszedł jednak ponownie w 2002 roku.

W 2014 roku Kiss został wprowadzony do galerii sław Rock & Roll Hall of Fame, jednak planowany wspólny występ nie doszedł do skutku. Gene Simmons tłumaczył w rozmowie z magazynem "Rolling Stone", że Frehley i Criss "nie zasługują już, by nosić zespołowy makijaż". "Na makijaż trzeba zasłużyć. Sam fakt, że byli tam na początku, nie wystarczy" - mówił wówczas muzyk.

Inspiracja dla całych pokoleń muzyków

Styl i energia Kiss miały ogromny wpływ na kolejne pokolenia artystów. Zespół stał się wzorem dla glammetalowych grup lat 80., takich jak Mötley Crüe czy Poison.

Lider Poison, Bret Michaels, napisał na Instagramie: "Ace, mój bracie, nie mogę ci wystarczająco podziękować za lata wspaniałej muzyki, za wszystkie festiwale, które razem zagraliśmy, i za twoją solówkę w 'Nothing But A Good Time'".

Muzyka Kiss inspirowała również cięższe zespoły, takie jak Metallica czy Pantera, a nawet artystów country. W 1994 roku gwiazdor muzyki country Garth Brooks nagrał z członkami Kiss piosenkę "Hard Luck Woman".

Ostatnie lata i pożegnanie

W późniejszych latach Frehley okazjonalnie występował z Kiss. Koncert w Madison Square Garden w 2023 roku został zapowiedziany jako ostatni w historii zespołu. Choć Paul Stanley i Gene Simmons planowali koniec tras koncertowych, pozostają aktywni, promując dziedzictwo grupy, jej muzykę i pamiątki związane z zespołem.

Ace Frehley pozostanie jedną z najbardziej rozpoznawalnych postaci w historii rocka - artystą, który łączył talent, charyzmę i kosmiczną wyobraźnię, tworząc niepowtarzalną legendę. Na ostatnim zdjęciu opublikowanym 24 września gitarzysta pozuje z jedną ze swoich fanek, trzymając w dłoniach jej pracę.

