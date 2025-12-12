Mały samolot rozbił się w pobliżu Kanału Panamskiego. Pilot i drugi pilot mają lekkie obrażenia. Maszyna została zmuszona do awaryjnego lądowania na środku drogi.

Mały samolot rozbił się w Panamie / MAURICIO VALENZUELA / AFP/EAST NEWS

Dwie osoby odniosły niewielkie obrażenia po tym, jak mały samolot, którym leciały, rozbił się w czwartek rano na Amador Causeway w stolicy Panamy.

Według wstępnych informacji, samolot wracał na lotnisko Marcos A. Gelabert w Panamie i doznał awarii mechanicznej, co zmusiło go do awaryjnego lądowania na drodze.

Na miejsce przybyli strażacy, którzy udzielili niezbędnej pomocy i uprzątnęli wyciek paliwa.