"W sobotę jest spotkanie. Zobaczymy, czy będziemy w nim uczestniczyć, czy nie" - powiedział w czwartek prezydent USA Donald Trump, zaznaczając, że nie wie, czy Amerykanie wezmą udział w zaplanowanym na sobotę spotkaniu w Europie na temat wojny na Ukrainie.

Prezydent Donald Trump i jego żona Melania w Białym Domu / SHAWN THEW / PAP/EPA

Donald Trump nie potwierdził udziału Amerykanów w sobotnim spotkaniu w Europie dotyczącym wojny na Ukrainie.

Prezydent USA podkreślił, że decyzja o udziale zależy od oceny szans na postęp i nie chce "tracić dużo czasu" na nieproduktywne rozmowy.

Przywódca zaznaczył, że udział USA w negocjacjach jest pożądany zarówno przez Ukrainę, jak i Europę.

Trump: Mam wspaniałe stosunki z krajami Europy

W sobotę jest spotkanie. Zobaczymy, czy będziemy w nim uczestniczyć, czy nie. Powiedzieliśmy, że będziemy uczestniczyć w spotkaniu, jeśli uznamy, że są szanse... Chcą, żebym uczestniczył. Chcą, żebyśmy uczestniczyli. (...) Nie chcemy tracić dużo czasu - przekazał Trump w rozmowie z dziennikarzami w Gabinecie Owalnym.

Zaznaczył, że USA uczestniczą w negocjacjach w sprawie Ukrainy, bo ich udział jest pożądany. Ukraina bardzo chce naszego zaangażowania. Europa chce naszego zaangażowania. Mam wspaniałe stosunki z krajami Europy, jak wiecie - dodał.

Prezydent został zapytany przez dziennikarza, czy USA nadal zobowiązują się do zaangażowania w zapewnienie bezpieczeństwa dla Ukrainy. Pomoglibyśmy z bezpieczeństwem, bo to duży i ważny czynnik, by doszło do tego (porozumienia). Myślałem, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia z Rosją. Myślałem, że jesteśmy bardzo blisko porozumienia z Ukrainą. W rzeczywistości ludziom (Wołodymyra) Zełenskiego, oprócz niego, spodobała się koncepcja tego porozumienia - odpowiedział.

Trump o częściach porozumienia

Trump zaznaczył, że porozumienie składa się z "czterech albo pięciu różnych części". To trochę skomplikowane, bo dzieli się terytorium w określony sposób. To nie jest najłatwiejsza sprawa. To jak skomplikowana umowa z branży nieruchomości razy tysiąc. Ale jest to porozumienie, które zatrzymałoby zabijanie tysięcy ludzi każdego miesiąca - dodał.

Podkreślił, że "wojna nie dotyczy tak naprawdę USA, dopóki nie wymknie się spod kontroli". Rzeczy jak ta kończą się trzecią wojną światową i nie chcemy, by do tego doszło - oznajmił Trump.

Wcześniej w czwartek rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt powiedziała, że Trump jest sfrustrowany Rosją i Ukrainą i dodała, że Waszyngton wyśle na rozmowy w weekend w Europie swojego przedstawiciela, jeśli uzna, że spotkanie może być produktywne.

Według Axios Ukrainę i kraje europejskie reprezentowaliby doradcy ds. bezpieczeństwa narodowego. Nie jest zaś jasne - jak zastrzegł portal - czy obecny byłby sekretarz stanu Marco Rubio, który jest też doradcą prezydenta Trumpa ds. bezpieczeństwa narodowego.