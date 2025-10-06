Eric Clapton ogłasza europejską trasę koncertową na 2026 rok, a na liście miast nie zabrakło Krakowa! Fani rocka i bluesa już mogą zacierać ręce — 29 kwietnia 2026 roku TAURON Arena rozbrzmi największymi hitami „Slowhanda”. To jednak nie koniec emocji: na rynku pojawi się zremasterowana edycja legendarnego albumu „Journeyman” z dodatkowymi, niepublikowanymi dotąd utworami.

/ Materiał prasowy /

Eric Clapton na żywo w TAURON Arenie Kraków

Eric Clapton to postać, którą zna każdy miłośnik muzyki gitarowej. Już w kwietniu 2026 roku polska publiczność będzie miała niepowtarzalną okazję zobaczyć mistrza na żywo — w krakowskiej TAURON Arenie. To jeden z przystanków na właśnie ogłoszonej europejskiej trasie koncertowej artysty, która obejmie także Czechy i Węgry.

Clapton nie zwalnia tempa — po sukcesie amerykańskiej trasy w 2025 roku, gdzie wystąpił m.in. w wyprzedanej Madison Square Garden, czas na Europę. Fani mogą spodziewać się nie tylko klasycznych hitów, ale i muzycznych niespodzianek. Krakowski koncert zapowiada się jako wielkie święto dla wszystkich, którzy kochają gitarowe brzmienia i ponadczasowe melodie.

"Journeyman: Deluxe Edition" — nowe życie kultowego albumu

Wraz z ogłoszeniem trasy koncertowej, światło dzienne ujrzała kolejna sensacyjna wiadomość: już 21 listopada do sklepów trafi specjalna, zremasterowana edycja albumu "Journeyman" z 1989 roku. Wydawnictwo "Journeyman: Deluxe Edition" to gratka dla kolekcjonerów i wiernych fanów.

Nowa wersja płyty przynosi nie tylko odświeżone brzmienie, ale i cztery premierowe utwory, które odkryto podczas archiwalnych sesji nagraniowych. Wśród nich znalazły się trzy nigdy wcześniej niepublikowane kawałki oraz dodatkowy bonusowy numer. Album zawiera także niezapomniane przeboje, takie jak "Pretending", "Bad Love" czy "Running on Faith", a wśród gości pojawiają się gwiazdy światowej muzyki: George Harrison, Phil Collins, Chaka Khan, Daryl Hall, Robert Cray i inni.

Premierowy singiel "Forever" i wspomnienia z sesji nagraniowych

Promocji "Journeyman: Deluxe Edition" towarzyszy premiera dotąd niepublikowanego singla "Forever", napisanego przez Jerry’ego Williamsa. Utwór już teraz dostępny jest wraz z teledyskiem i pokazuje, że Clapton nadal potrafi zaskakiwać świeżością i autentycznością. To muzyczna podróż w czasie, ale z nowym, współczesnym brzmieniem.

Sam Clapton nie kryje dumy z tego projektu. Journeyman... To, pod jakim chcę być znany; lubię myśleć o sobie jako o rzemieślniku. Myślę, że zawsze pracuję nad doskonaleniem swojego rzemiosła — mówi artysta, podkreślając swój nieustanny rozwój i szacunek do muzycznej pracy.

Nowości wydawnicze: "Meanwhile" — świeże oblicze mistrza

To nie koniec nowości dla fanów Claptona. W październiku 2024 roku ukazał się album "Meanwhile", na którym znalazło się aż 14 utworów, w tym sześć zupełnie nowych kompozycji. Wśród gości pojawili się m.in. Jeff Beck, Van Morrison, Bradley Walker, Judith Hill, Daniel Santiago i Simon Climie. Album dostępny jest zarówno w wersji cyfrowej, jak i fizycznej, a już teraz można go zamówić lub odsłuchać online.

Clapton wciąż na szczycie — nie przegap tego wydarzenia!

Eric Clapton niezmiennie pozostaje jednym z najważniejszych artystów w historii muzyki. Jego koncert w Krakowie to wydarzenie, które zapisze się złotymi zgłoskami w kalendarzu każdego fana. To także wyjątkowa okazja, by usłyszeć na żywo zarówno klasyczne hity, jak i nowe kompozycje, które potwierdzają, że "Slowhand" wciąż jest w doskonałej formie.

Bilety na koncert w TAURON Arenie Kraków już wkrótce trafią do sprzedaży. Nie przegap szansy, by stać się częścią tego muzycznego święta!