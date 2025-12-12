​Na pierwszym posiedzeniu po Nowym Roku Sejm zajmie się ustawą antyalkoholową - dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski. Projekt ustawy w tej sprawie Lewica złożyła kilka miesięcy temu.

Sejm już 8 stycznia rozpocznie prace nad ustawą antyalkoholową - dowiedział się dziennikarz RMF FM.

Projekt ustawy został złożony przez Lewicę kilka miesięcy temu.

Najważniejsze propozycje to: całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw oraz zakaz sprzedaży alkoholu w godzinach nocnych na terenie całego kraju.

Poprzednia wersja ustawy przygotowana przez resort zdrowia nie miała szans na wejście w życie z powodu sprzeciwów w rządzie.

Przepisy, które zawiera projekt ustawy, to m.in. całkowity zakaz reklamy i promocji wszystkich napojów alkoholowych, zakaz sprzedaży alkoholu na stacjach paliw oraz w godzinach nocnych na terenie całego kraju.

Jak powiedział RMF FM były wiceminister zdrowia, senator Wojciech Konieczny, który jest współautorem przepisów, podobna ustawa, nad którą kilka miesięcy temu pracował resort zdrowia, nie miała szans na wejście w życie.

Również w rządzie były pewne sprzeciwy. Ustawa nie mogła przejść przez pozaministerialne tryby, również rządowe. To, że ona nie jest na rękę wszystkim, to prawda - podkreślił Konieczny.

Także teraz Lewica musi znaleźć sejmową większość dla tego projektu. Jak dowiedział się dziennikarz RMF FM Kacper Wróblewski, część przepisów - np. zakaz promocji alkoholu - może wejść w życie.

Jak jednak powiedział nam senator Prawa i Sprawiedliwości Stanisław Karczewski, te przepisy trzeba przyjąć ponadpolitycznie.

Jestem również gorącym zwolennikiem tego, aby na stacjach benzynowych nie było w ogóle alkoholu. Będę na pewno popierał, nawet gdyby moi koledzy nie popierali, ale podejrzewam, że będziemy popierać - zaznaczył.

Posiedzenie Sejmu, na którym mają rozpocząć się prace nad ustawą, rozpocznie się 8 stycznia.