Mierzy 23 metry i waży 11 ton - ogromna jodła norweska stanęła w sobotę w Rockefeller Center na Manhattanie w Nowym Jorku (USA). Drzewo przez 75 lat rosło na działce rodziny Russów w East Greenbush w stanie Nowy Jork. Przekazanie jodły uczciło pamięć zmarłego męża właścicielki, który marzył, aby to drzewo znalazło się w Rockefeller Center. Choinka rozbłyśnie 3 grudnia, przystrojona m.in. w ponad 50 tys. żarówek.

23-metrowa choinka w Rockefeller Center / Andrew Schwartz/SIPA / East News

Gigantyczna choinka, mierząca 23 metry i ważąca 11 ton, została ustawiona w sobotę w Rockefeller Center w Nowym Jorku.

Drzewo rosło 75 lat na działce rodziny Russów. Przekazanie drzewa uczciło pamięć zmarłego męża właścicielki, który marzył o ustawieniu ich drzewa w tym szczególnym miejscu.

Choinka rozbłyśnie 3 grudnia ponad 50 tysiącami światełek.

Symboliczny początek sezonu świątecznego

Dla wielu ustawienie choinki w Rockefeller Center stanowi początek sezonu bożonarodzeniowego. W minioną sobotę umieszczono w tym reprezentacyjnym miejscu 23-metrową jodłę norweską. Waży ona 11 ton i ma średnicę 14 metrów. Wiele osób zebrało się w Rockefeller Center nawet kilka godzin przed transportem, aby podziwiać ustawienie ogromnej choinki.

Drzewo przez 75 lat rosło na działce rodziny Russów w East Greenbush w stanie Nowy Jork. Właściciele marzyli, aby ta jodła znalazła się kiedyś w Rockefeller Center. Ogrodnik kompleksu Erik Pauze przyjechał zobaczyć drzewo osobiście i uznał, że jest ono idealne. Judy Russ przyznała wówczas, że poczuła się "jak w transie". Nie mogłam uwierzyć, że to się dzieje - przyznała.

Pamięć o zmarłym mężu

Okazuje się, że Judy Russ zdecydowała się na przekazanie jodły norweskiej, aby uczcić pamięć męża Dana - mężczyzna zmarł w 2020 roku w wieku 32 lat. Dan zawsze mówił, że kiedyś to drzewo stanie w Rockefeller Center. Takie były jego marzenia. Wiem, że on by się cieszył, że właśnie nasze drzewo stało się częścią tego, co dziś jest symbolem świąt Bożego Narodzenia dla milionów ludzi - mówiła w rozmowie z lokalnymi mediami.

Judy Russ wraz z synem Liamem podczas ustawiania choinki w Rockefeller Center / JULIUS CONSTANTINE MOTAL / PAP/EPA

Ustawienie choinki w Rockefeller Center budzi ogromne emocje zarówno w Nowym Jorku, jak i w całych Stanach Zjednoczonych. Wiele osób przybywa do tego szczególnego miejsca, aby na własne oczy podziwiać to wyjątkowe drzewo. Podobnie było tym razem. W sobotę zgromadziło się grono obserwatorów, którzy chcieli obejrzeć umieszczenia drzewa w Rockefeller Center od samego początku.

To surrealistyczne! Zawsze widziałam ją w okresie świąt, ale możliwość obserwowania całego procesu jest naprawdę fascynująca - mówiła w rozmowie z "New York Post" Leanne Garza, która przyjechała do Nowego Jorku z południowego Teksasu, by na własne oczy zobaczyć to wydarzenie.

Choinka rozbłyśnie 3 grudnia. Do tego czasu zostanie przyozdobiona w m.in. ponad 50 tys. żarówek.