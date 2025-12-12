Prokuratura Rejonowa w Opolu przedstawiła prezesowi jednej z Ochotniczych Straży Pożarnych zarzuty dotyczące molestowania seksualnego sześciu dziewcząt z młodzieżowej drużyny OSP. Większość pokrzywdzonych to osoby niepełnoletnie.
Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, Stanisław Bar, pierwsze sygnały o niewłaściwym zachowaniu prezesa OSP z powiatu opolskiego pojawiły się w lutym tego roku.
Po sprawdzeniu doniesień śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut napastowania sześciu dziewcząt.
Wśród pokrzywdzonych tylko jedna była pełnoletnia. Dwie dziewczyny miały mniej niż 15 lat, a trzy były w wieku od 15 do 18 lat.
"Podejrzany usłyszał zarzuty doprowadzenia do poddania innej czynności seksualnej poprzez wykorzystanie stosunku zależności ofiar wobec podejrzanego" - przekazał Stanisław Bar.
Prezes OSP nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.
Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.