Prokuratura Rejonowa w Opolu przedstawiła prezesowi jednej z Ochotniczych Straży Pożarnych zarzuty dotyczące molestowania seksualnego sześciu dziewcząt z młodzieżowej drużyny OSP. Większość pokrzywdzonych to osoby niepełnoletnie.

Prezes jednej z OSP podejrzany o molestowanie nieletnich strażaczek/Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Jak poinformował rzecznik Prokuratury Okręgowej w Opolu, Stanisław Bar, pierwsze sygnały o niewłaściwym zachowaniu prezesa OSP z powiatu opolskiego pojawiły się w lutym tego roku.

Po sprawdzeniu doniesień śledczy przedstawili mężczyźnie zarzut napastowania sześciu dziewcząt.



Ofiary w różnym wieku

Wśród pokrzywdzonych tylko jedna była pełnoletnia. Dwie dziewczyny miały mniej niż 15 lat, a trzy były w wieku od 15 do 18 lat.

"Podejrzany usłyszał zarzuty doprowadzenia do poddania innej czynności seksualnej poprzez wykorzystanie stosunku zależności ofiar wobec podejrzanego" - przekazał Stanisław Bar.



Prezes OSP nie przyznał się do zarzucanych mu czynów i odmówił składania wyjaśnień. Prokurator zastosował wobec niego dozór policyjny oraz zakaz opuszczania kraju.

Mężczyźnie grozi od 2 do 15 lat pozbawienia wolności.

