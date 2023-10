Jednym z najbardziej nietypowych eksponatów na licytacji będzie bus, którym Paul McCartney ruszył w trasę koncertową po Europie razem z zespołem Wings. Na początku lat 70. muzyk założył grupę po rozpadzie The Beatles. Piętrowy autobus był ozdobionymi hipisowskimi motywami.

Kilka lat temu autobus Wingsów został odnaleziony w Hiszpanii. Kolekcjoner sprowadził go z powrotem do Wielkiej Brytanii. Gruntowny remont busa trwał 16 miesięcy. Zadbano nie tylko o stronę techniczną, ale też przywrócono blask kolorowym, hipisowskim malunkom na karoserii, które nawiązują do okładki albumu "Yellow Submarine" Beatlesów. We wnętrzu pojazdu wciąż znajdują się łóżka piętrowe, tak jak to było podczas tournee w 1972 roku.

Auto w nowej odsłonie zaprezentowano podczas targów motoryzacyjnych w Birmingham. Po pół wieku i przejściu generalnego remontu za miesiąc będzie do kupienia na aukcji. Może zostać sprzedane za 300 tysięcy dolarów, mniej więcej milion 250 tysięcy złotych.