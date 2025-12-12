Wprowadzony w Australii pierwszy na świecie zakaz dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat wywołał burzę. Narzekają influencerzy, a internetowy serwis dyskusyjny Reddit wniósł pozew do Sądu Najwyższego Australii, domagając się uchylenia nowego prawa.

Reddit wniósł pozew do sądu / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Reddit złożył pozew do Sądu Najwyższego Australii, domagając się uchylenia zakazu korzystania z portali społecznościowych przez osoby poniżej 16. roku życia.

Platforma argumentuje, że nowe przepisy ograniczają swobodę wypowiedzi i debatę polityczną, zwłaszcza wśród młodych Australijczyków, którzy wkrótce staną się wyborcami.

Pozew został złożony dwa dni po wprowadzeniu w Australii pierwszego na świecie ogólnokrajowego zakazu dostępu do mediów społecznościowych dla osób poniżej 16 lat.

Minister zdrowia Mark Butler ocenił, że działania Reddita mają na celu ochronę zysków firmy, a nie praw młodych ludzi, i porównał je do praktyk wielkich koncernów tytoniowych.

W oświadczeniu opublikowanym wraz z pozwem Reddit argumentował, że ustawa "niesie ze sobą poważne problemy dla wszystkich użytkowników internetu, związane z prywatnością i wolnością wypowiadania się na tematy polityczne".

Zablokowanie dostępu osobom poniżej 16. roku życia utrudnia debatę polityczną - podkreślił serwis. "Obywatele Australii poniżej 16. roku życia w ciągu lat, jeśli nie miesięcy, staną się wyborcami. Decyzje, które ci obywatele będą musieli podejmować, będą oparte na komunikacji politycznej, w którą angażują się przed ukończeniem 18. roku życia" - dodał.

Chcą chronić zyski, a nie prawo młodych ludzi

Reddit - firma z siedzibą w San Francisco, dla której Australia jest jednym z największych rynków - złożył pozew dwa dni po wprowadzeniu w Australii pierwszego na świecie ogólnokrajowego zakazu dostępu do portali społecznościowych dla osób poniżej 16. roku życia. W listopadzie podobny wniosek złożyła dwójka nastolatków reprezentujących australijską grupę libertariańską - podał Reuters.

Rzecznik ministry komunikacji Aniki Wells powiedział, że rząd "stoi po stronie australijskich rodziców i dzieci, a nie platform" i "będzie stanowczo bronił młodych Australijczyków przed krzywdą, jakiej doświadczają w serwisach społecznościowych".

Minister zdrowia Mark Butler powiedział, że Reddit złożył pozew, by chronić zyski, a nie prawo młodych ludzi do wyrażania poglądów politycznych. Będziemy zwalczać takie działania na każdym kroku - zadeklarował. Takie działania widzieliśmy wielokrotnie ze strony wielkich koncernów tytoniowych (...), a teraz również ze strony niektórych gigantów portali społecznościowych i dużych firm technologicznych - powiedział reporterom w Brisbane.

Pierwszy taki zakaz na świecie

10 grudnia Australia wprowadziła pierwszy na świecie prawnie egzekwowany minimalny wiek dostępu do serwisów społecznościowych . Reddit i dziewięć innych platform, w tym Instagram Meta, YouTube i TikTok, przez ponad rok prowadziły kampanię wymierzoną w to rozwiązanie. Ostatecznie zapowiedziały jednak, że zastosują się do ograniczeń.

Platformy są zobowiązane do zablokowania dostępu użytkownikom, którzy nie ukończyli 16. roku życia. Za niezastosowanie się do zakazu przedsiębiorstwom grozi grzywna wysokości do 49,5 mln dolarów australijskich (ok. 33 mln dolarów amerykańskich). Niepełnoletni użytkownicy i ich opiekunowie nie ponoszą żadnej kary

Platformy twierdzą, że starają się weryfikować wiek użytkowników, na podstawie np. aktywności online i zdjęć typu selfie.