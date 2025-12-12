Komisja Europejska skierowała skargę przeciwko Polsce do Trybunału Sprawiedliwości UE. Powód? Niewdrożenie unijnych przepisów dotyczących prawa do adwokata i pomocy prawnej z urzędu, co - zdaniem KE - narusza prawa podejrzanych i oskarżonych oraz minimalne standardy rzetelnego procesu sądowego. "Po zapoznaniu się z odpowiedzią Polski, Komisja uważa, że wysiłki władz, aby rozwiązać problem stwierdzonych niezgodności, były jak dotąd niewystarczające i w związku z tym kieruje do TSUE sprawę przeciwko Polsce" - poinformowała KE.

Komisja Europejska składa skargę na Polskę / Shutterstock

Komisja Europejska poinformowała o skierowaniu sprawy Polski do Trybunału Sprawiedliwości UE (TSUE) z powodu niewdrożenia w pełni unijnego prawa dotyczącego dostępu do adwokata. Jednocześnie KE wszczęła postępowanie o naruszenie prawa UE w związku z niewdrożeniem dyrektywy o pomocy prawnej z urzędu dla podejrzanych i oskarżonych.

Bruksela podkreśla, że polskie przepisy dopuszczają przesłuchanie lub gromadzenie dowodów bez udziału prawnika oraz nie zapewniają poufności komunikacji między podejrzanymi a adwokatem.

Według KE, polskie prawo nie gwarantuje też natychmiastowej pomocy prawnej przed przesłuchaniem lub zbieraniem dowodów, a osoby sprawujące władzę rodzicielską lub inne dorosłe osoby działające w najlepszym interesie dziecka nie są prawidłowo informowane o pozbawieniu wolności dziecka.

Nieprawidłowe wdrożenie przepisów dot. ENA

KE zwraca również uwagę na nieprawidłowe wdrożenie przepisów dotyczących europejskiego nakazu aresztowania (ENA), który pozwala organom jednego państwa członkowskiego na aresztowanie i przekazanie osoby poszukiwanej przebywającej w innym kraju UE.

Procedura wobec Polski w sprawie prawa do adwokata została uruchomiona w maju 2024 r. Po roku KE stwierdziła, że dotychczasowe działania władz były niewystarczające i skierowała sprawę do TSUE.

Dyrektywy w sprawie prawa do adwokata i pomocy prawnej z urzędu mają ustanawiać minimalne standardy rzetelnego procesu sądowego i chronić prawa podejrzanych oraz oskarżonych. Celem jest również wzmocnienie wzajemnego zaufania między państwami UE, co ułatwia uznawanie orzeczeń w sprawach karnych.